Juan Andrés Fontaine y economía chilena: “Las condiciones actuales son de las más favorables que hemos tenido en la historia”

El exministro de Economía de las dos administraciones de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, se refirió este miércoles en conversación con Radio Duna a las perspectivas económicas del país para el segundo semestre, en un escenario marcado por una mayor estabilidad geopolítica y la caída del petróleo si es que se concreta el alto a la guerra entre EE.UU. e Irán, y la tramitación de la megarreforma del gobierno.

Al respecto, Fontaine enfatizó que las condiciones que está presentando Chile son “de las más favorables que hemos tenido en la historia”, determinadas especialmente por el alto precio internacional del cobre, que se ubica actualmente sobre US$6 la libra.

“Esas condiciones son las que permiten efectivamente que aumente fuertemente la demanda de bienes de consumo y de bienes de inversión y haga crecer la economía”, aseguró.

En este sentido, el también exministro de Obras Públicas retomó la discusión en torno a la permisología, asegurando que este es el principal factor que desincentiva la inversión en el país.

“Hay numerosos cuerpos legales, muchos con buena intención, pero que en definitiva han puesto una cantidad de cortapisas a la inversión que está paralizando las inversiones tanto privadas como públicas” , dijo.

Rebaja de impuestos

Una de las principales medidas contenidas en la megarreforma y respaldada por Fontaine es la rebaja del impuesto de primera categoría de su actual nivel de 27% a 23%.

Ante algunas críticas por la menor recaudación fiscal que esto generaría, Fontaine sostuvo que ello se puede contrarrestar en la medida que se mantenga “austeridad en el gasto fiscal”.

“A mí me parece que es prudente lo que está planteando el gobierno, y la mejor prueba de eso es lo que ha sido la reacción de los mercados, y cuando los gobiernos dan señales que son imprudentes desde el punto de vista fiscal, inmediatamente los riesgos soberanos y las tasas de interés reflejan el efecto. En Chile no ha pasado nada en esa materia”, explicó.

“Si uno mira las tasas de interés de los bonos a 10 o a 20 años en Chile, en términos reales, los bonos reajustables en UF, y compara esas tasas con las tasas de Estados Unidos, están muy parecidas. Una cosa impresionante la confianza que revela ese nivel de tasas en el futuro de la economía chilena, incluido el futuro de la posición fiscal”, agregó.