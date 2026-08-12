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    Canciller Pérez Mackenna sobre la relación con China: “Es un socio muy importante con el que queremos seguir trabajando”

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, resaltó la necesidad de mantener la buena relación que hoy tiene Chile con China.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna.

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, expuso sobre la relación de Chile con China y las expectativas para el futuro del vínculo con la nación que hoy es el principal socio comercial de Chile.

    Durante su exposición, el canciller resaltó el aporte del Tratado de Libre Comercio (TDLC) entre ambas naciones. “Este año conmemoramos, como ya hemos escuchado, 20 años desde su entrada en vigor”, dijo en el marco del seminario la “Sofofa Chile-China: Mirando la próxima década, a 20 años del Tratado de Libre Comercio”.

    En la instancia, donde expuso antes de el embajador de China en Chile y se fue una vez terminada la exposición de Niu Qingbao, el ministro destacó que durante la vigencia del TDLC se generado un “marco jurídico estable y predecible que ha permitido un crecimiento sustancial del comercio y ha contribuido a consolidar a China como nuestro principal socio comercial”.

    Así, el canciller destacó que 120 productos provenientes de todo Chile y de empresas de distintos tamaños se exportan a China. Mientras que sobre inversiones en Chile desde capitales del gigante asiático, el ministro resaltó la que tiene relación con el sector de transportes.

    China se ha convertido en un socio fundamental en nuestro proceso de electrificación vehicular, contribuyendo con tecnologías y buses que hoy recorren las calles de Santiago y que representan una contribución concreta a nuestra transición energética”, dijo.

    Ante este contexto, el canciller comentó que “todo ello demuestra que la relación económica entre Chile y China no es solamente una relación entre gobiernos o grandes empresas. Es una relación que tiene efectos concretos sobre nuestras regiones, nuestras empresas y también nuestros ciudadanos”.

    Otro de los datos que destacó es el interés de China por invertir en Chile: “En materia de inversiones también hemos avanzado. Existe un número importante de inversiones chilenas en China y al mismo tiempo, observamos un creciente interés de empresas chinas por invertir en nuestro país”, dijo.

    El canciller aprovechó la instancia para destacar las mejores condiciones que ven desde el Ejecutivo para los inversionistas con la puesta en marcha de la megarreforma.

    Chile y China por los próximos años

    De cara al futuro de las relaciones comerciales de Chile, el canciller hizo alusiones a cómo enfrentar este escenario ante las “nuevas dinámicas de la cadena global de suministro y las crecientes tensiones geopolíticas que están redefiniendo el escenario económico internacional”.

    El canciller dijo que “nuestra política exterior debe estar al servicio de los intereses nacionales y contribuir de manera concreta al bienestar de nuestros ciudadanos”.

    “Esta aproximación implica fortalecer nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo desde nuestros propios intereses con autonomía, pragmatismo y también una mirada de largo plazo”, agregó.

    Los dichos del ministro se dan en medio de las últimas tensiones con Estados Unidos. Esto luego de la imposición de arancel de castigo contra Chile y otras economías del mundo. Además, excancilleres, de sectores que hoy son la oposición, han criticado que el gobierno haya calificado de “socio estratégico” a Estados Unidos y que con ello se pueda descuidar la relación con China.

    Ante este contexto, el ministro dijo que “China es un socio muy importante con el que queremos seguir trabajando sobre la base de aquello que nos une y de las oportunidades concretas que podemos desarrollar conjuntamente”.

    “Nuestra mirada hacia la próxima década debe ser ambiciosa, pero también pragmática. Debemos preservar aquello que ha sido la base de nuestra relación: el respeto mutuo y el diálogo abierto y, al mismo tiempo, tener la capacidad de identificar nuevas áreas en las que nuestros intereses convergen”.

    El canciller estimó que la relación con China para el futuro debe estar marcada por “la profundización y diversificación”.

    “Chile tiene la firme voluntad de seguir construyendo con China una vinculación sólida basada en la confianza, el beneficio mutuo y una visión de largo plazo. Tenemos una sólida historia sobre la cual construir intereses comunes que nos acercan y sobre todo, nuevas oportunidades que debemos saber aprovechar. Esa es la misión y aquí estamos todos para lograrlo”, agregó.

    Más sobre:EconomíaChinaFrancisco Pérez Mackenna

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