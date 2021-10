Juan Sutil por enredo de Boric con datos: “Una persona que aspira a la máxima autoridad del país tiene que tener nociones claras de los grandes temas”

El enredo del candidato presidencial Gabriel Boric sobre los ingresos del 1% más rico siguen generando reacciones en el mundo empresarial. El presidente de la CPC Juan Sutil, indicó que quien aspira a ser Presidente de la República debe tener conocimiento sobre los grandes temas.

“Creo que si miras las propias intervenciones que has hecho alusión te das cuenta que no tiene esos conocimientos profundos, en esas materias a lo menos. Creo que una persona que aspira a la máxima autoridad del país tiene que tener nociones claras de los grandes temas, y además como funciona el sistema. Los países son como los portaviones, como los transatlánticos. Puedes tomar decisiones y vas a moverlo 1 o 2 grados. No es una torpedera que la mueves en 180 grados como quien mueve una pyme. Las grandes compañías se mueven con su propia inercia, los países se mueven con su propia inercia. Las transformaciones requieren de mucho tiempo, y para eso requieren de mucha confianza y un terreno fértil para que la sociedad en su conjunto tenga confianza”, indicó Sutil en T13 Radio.

Asimismo, el timonel de los grandes empresarios dijo que estar preparado sobre los grandes temas es fundamental para ejercer liderazgo.

“Tienes que tener un concepto profundo de los temas, y no solo de las cifras. Tienes que entender de educación, de infraestructura, de sociología. Tienes que entender de las cifras, tienes que tener conceptos macro. Puedo pensar que un candidato cualquiera no tiene por qué saber cuál es el presupuesto del Ministerio de Transporte, porque eso es absolutamente sectorial. Concepciones económicas es como no saber sumar y restar, y ahí es muy importante prepararse en esos temas. Cuando asumí como presidente de la CPC me costó, porque estaba más focalizado en el mundo de la empresa. No entendía los grandes problemas. No entendía el código de aguas, el código del trabajo, el código económico. Tuve que prepararme, estudiar, entender. Eso es fundamental, porque de lo contrario no puedes ejercer tu liderazgo”, sostuvo.

Y no es el primero que emite sus opiniones sobre los comentarios de Boric. Este jueves, el fundador de NotCo, Matías Muchnick, realizó un ácido comentario en sus redes sociales contra el diputado ante su manejo de las cifras en medio de una entrevista en la Red la noche de este miércoles.

“Si Boric fuera un emprendedor haciendo un pitch de su idea a inversionistas (ni siquiera muy sofisticados) no levantaría un peso. No manejar las cifras del problema que uno está proponiendo resolver es fatal”, dijo el emprendedor en su cuenta de Twitter.

Estas reacciones se dan luego de que el candidato de Apruebo Dignidad habló sobre impuestos al 1% más rico en Mentiras Verdaderas de La Red.

“Estamos proponiendo un impuesto mediante diferentes herramientas, una mayor recaudación hacia el 1% más rico de la sociedad, que en Chile concentra el 30% de los ingresos. Es absurdo y lo que le digo a los empresarios que nos están viendo, en particular los grandes empresarios. No hay desarrollo ni crecimiento posible si no hay una sociedad cohesionada”, indicó Boric.

Luego agregó que “estamos hablando del 1% más rico de ingresos sobre 1.000 UF en el caso de las empresas, pero es un sector muy minoritario de la población”. Pero ante los comentarios del conductor del programa que dicha cifra no es tanto para una empresa, el diputado frenteamplista se dio cuenta del error y reconoció no tener la cifra exacta en ese moment