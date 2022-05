Juan Sutil y norma sobre participación del Estado en explotación del cobre: “Son locuras de tal magnitud, que es más de loco pretender hacer una inversión”

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se sumó a las críticas planteadas por sus pares de la Sonami, Diego Hernández y del Consejo Minero, Joaquín Villarino, luego que la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobara una norma que establece que, en el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado.

“Anoche aprobaron que la minería tenía que ser desarrollada por privados en un carácter minoritario y mayoritario del Estado, entonces son locuras de tal magnitud que es más de loco, creo yo, pretender hacer una inversión”, dijo Sutil al exponer en un un encuentro organizado por el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae.

Asimismo reiteró su preocupación por las definiciones que se han ido dando en el marco del proceso constituyente y su posible efecto sobre la inversión y el empleo.

“En el sector minero hay US$71 mil millones esperando, en el día de hoy estamos en compás de espera lo cual es gravísimo porque va a impactar en los empleos de mediano y largo plazo”.

En este sentido detalló que “Los Bronces Integrado son US$3.700 millones y está en proceso en el SEA y es de alto riesgo de que eso no prospere, ahora ahí están US$3.700 millones, Dominga US$2.500 millones ahÍ parados, Los Rulos, una planta en Quillota de producción de más de 500 MW en gas, que permite apagar una carbonera, ahí está parado, entonces no se toma magnitud de la importancia de proyectos que pueden significar, en el caso de Dominga, por ejemplo, son 15 empleos estables y 60 mil empleos en proceso de desarrollo”.

Al respecto sostuvo que “si vamos a tener miradas políticas, ideológicas y no pragmáticas, es bien poco probable que podamos avanzar”.

Plebiscito

Sutil, que tal como adelantó en entrevista con La Tercera decidió permanecer hasta fin de año liderando el mayor gremio empresarial del país para enfrentar los efectos de lo que será el plebiscito por la nueva Constitución, señaló que cree que la opción rechazo se a la que gane o que el apruebo se imponga por un margen ajustado.

Sin embargo, afirmó que “en caso de que pierda el rechazo, yo creo que eso va a obligar al gobierno a llegar a acuerdos muy rápido porque se va a desestabilizar completamente y no me cabe ninguna duda que eso puedo significar un acercamiento al sector productivo, en este caso el sector empresarial y esa es la razón principal por la que me estoy quedando”.

Sutil explicó que la idea es, en ese escenario poder ir avanzando en propuestas que permitan desarrolar las reformas que el país necesita, pero con la gradualidad y la sostenibilidad necesarias para llegar al desarrollo en el largo plazo.