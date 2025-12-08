Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”

Previo a la ceremonia de los premios Kennedy Center Honors, el presidente estadounidense Donald Trump fue consultado por la prensa por el reciente anuncio de la fusión entre la compañía Warner Bros y Netflix que significaría un acuerdo por más de 82 mil millones de dólares . Ante esto el mandatario mencionó que sería una “gran cuota de mercado” para Netflix y que “ podría ser un problema”.

Trump también comentó que se había reunido con Ted Sarandos, codirector general de Netflix en la Oficina Oval la semana pasada. “Es una gran compañía. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico. Le tengo mucho respeto. Pero es una cuota de mercado muy grande, así que tendremos que ver qué pasa” dijo y aseguró que “participará en esa decisión”.

El negocio entre Netflix y Warner Bros debe pasar por regulaciones antimonopolio que podrían exigir ciertos acuerdos, como mantener la independencia de HBO Max. Asimismo, este acuerdo puso en alerta a la industria cinematográfica, ya que Netflix se caracteriza por no llevar sus producciones a la pantalla grande.

Se espera que la fusión, aprobada por las directivas de Netflix y Warner Bros, se complete en la segunda mitad del 2026, luego de que Warner Bros se separe de los canales de cable CNN, TBS y TNT.

La última fusión importante entre dos plataformas fue entre Disney y 21st Century Fox en 2019, acuerdo que fue avaluado en un poco más de 71 mil millones de dólares.