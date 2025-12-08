VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”

    El mandatario aseguró que participará de esa decisión y que previo al anuncio se había reunido con Ted Sarandos, codirector general de Netflix.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”. FOTO: Europa Press PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    Previo a la ceremonia de los premios Kennedy Center Honors, el presidente estadounidense Donald Trump fue consultado por la prensa por el reciente anuncio de la fusión entre la compañía Warner Bros y Netflix que significaría un acuerdo por más de 82 mil millones de dólares. Ante esto el mandatario mencionó que sería una “gran cuota de mercado” para Netflix y que “podría ser un problema”.

    Trump también comentó que se había reunido con Ted Sarandos, codirector general de Netflix en la Oficina Oval la semana pasada. “Es una gran compañía. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico. Le tengo mucho respeto. Pero es una cuota de mercado muy grande, así que tendremos que ver qué pasa” dijo y aseguró que “participará en esa decisión”.

    El negocio entre Netflix y Warner Bros debe pasar por regulaciones antimonopolio que podrían exigir ciertos acuerdos, como mantener la independencia de HBO Max. Asimismo, este acuerdo puso en alerta a la industria cinematográfica, ya que Netflix se caracteriza por no llevar sus producciones a la pantalla grande.

    Se espera que la fusión, aprobada por las directivas de Netflix y Warner Bros, se complete en la segunda mitad del 2026, luego de que Warner Bros se separe de los canales de cable CNN, TBS y TNT.

    La última fusión importante entre dos plataformas fue entre Disney y 21st Century Fox en 2019, acuerdo que fue avaluado en un poco más de 71 mil millones de dólares.

    Warner Bros ya había rechazado la oferta de Paramount por 60 mil millones de dólares en octubre de este año.

    Lee también:

    Más sobre:NetflixDonald TrumpHBOWarner Bros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania

    Una batalla tras otra y The White Lotus lideran las nominaciones a los Globos de Oro

    Unión Europea aprueba endurecimiento migratorio que contempla “centros de retorno”

    Petro pide investigar hallazgo de dos cuerpos en playas colombianas y señala que podrían venir de ataques estadounidenses

    Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado en Iquique

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    5.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón
    Chile

    SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Revisa el detalle de feriados en nuestro país

    Decretan prisión preventiva para imputado por femicidio frustrado en Iquique

    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”
    Negocios

    Trump sobre fusión Warner Bros-Netflix: “Es una gran cuota de mercado, podría ser un problema”

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”
    El Deportivo

    Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”

    Fernando Ortiz zanja su postura en Colo Colo: “No soy el que decide, pero tengo bien claro que quiero continuar”

    La profunda desazón de Cobreloa tras la caída ante Deportes Concepción: “Para nosotros pega en el palo y se va afuera”

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025
    Cultura y entretención

    Dónde ver las nominadas a Mejor Película en los Globos de Oro 2025

    Una batalla tras otra y The White Lotus lideran las nominaciones a los Globos de Oro

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania
    Mundo

    Zelenski se reúne en Londres con líderes europeos en medio de presión de EE.UU. por plan de paz que exige cesiones territoriales a Ucrania

    Unión Europea aprueba endurecimiento migratorio que contempla “centros de retorno”

    Petro pide investigar hallazgo de dos cuerpos en playas colombianas y señala que podrían venir de ataques estadounidenses

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile