    La economía de Estados Unidos genera más empleo de los esperados durante enero

    Estados Unidos reportó la creación de 130.000 puestos de trabajo durante enero y que la tasa de desempleo bajó a 4,3%.

    Emiliano Carrizo
     
    Europa Press
    Fabrizio Bensch

    La economía estadounidense generó 130.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de enero, en contraste con los 48.000 empleos creados en diciembre. La cifra además se ubica por sobre los 66 mil empleos que se esperaban que se crearan para el arranque del año.

    Ante este contexto, la tasa de desempleo bajó del 4,4% al 4,3%, cuando el mercado esperaba que se mantuviera en 4,4%. Sin embargo, fue tres décimas superior en comparativa interanual.

    El número de desempleados alcanzó en el primer mes del año los 7,362 millones frente a los 7,503 millones de diciembre, incluyendo 1,835 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 24,9% del total de desocupados.

    Según ha publicado este miércoles el Departamento de Trabajo, el ministerio ha revisado a la baja la lectura de noviembre en 15.000 empleos, desde 56.000 a 41.000, y la de diciembre en 2.000, desde 50.000 hasta 48.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 17.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

    Mientras que el número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos se hundió en 453.000 personas desde diciembre, hasta los 4,888 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,5%, una décima más.

    Ante estas cifras, Reuters destacó “que podrían dar a la Reserva Federal margen para mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo mientras las autoridades monitorean la inflación".

    “A pesar del aumento de las nóminas en enero, el mercado laboral sigue siendo deslucido y ha enfrentado dificultades, incluso con un crecimiento económico robusto. La ansiedad por el empleo y la alta inflación han erosionado la aprobación de los estadounidenses a la gestión económica de Trump”, añadió.

