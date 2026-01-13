SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    El objetivo del encuentro, según los presentes, era conocer las inquietudes de las pymes y también propuestas que tengan para implementarse. Asimismo, el equipo del presidente electo les delineó los ejes centrales de su plan para este segmento de empresas.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Si la semana pasada fue el turno de los representantes de los grandes empresarios, este martes hasta “La Moneda chica” llegaron los representantes de los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas.

    Fue una reunión que se extendió por casi dos horas. Incluso para algunos de los representantes de pymes le sorprendió la extensión del encuentro y la presencia por casi una hora del presidente electo, José Antonio Kast, quien, junto a su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el economista del equipo Tomás Bunster y Rudy Canales recibieron a 10 del representante de los gremios.

    El objetivo del encuentro, según los presentes, era conocer las inquietudes de las pymes y también propuestas que tengan para implementarse. Asimismo, el equipo del presidente electo les delineó los ejes centrales de su plan para este segmento de empresas.

    Una de esa propuesta apunta a aliviar el costo que han tenido que asumir las pymes para financiar algunos cambios legales que han elevado sus planillas. Si bien dentro de esos costos está la ley de 40 horas el foco estará centrado en el alza de salario mínimo que hoy está en $539 mil.

    El presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett, lo detalla así: “Se está trabajando en una fórmula para ayudar a las micro y pequeñas empresas para pagar el salario mínimo. La idea es entregar un crédito tributario para las mipymes que se podrá utilizar contra el impuesto de primera categoría, y con eso tendrá una rebaja impositiva”.

    Swett añadió que, si bien el diseño no está totalmente cerrado, “es algo que estará en el primer proyecto de reforma tributaria que se ingresará en marzo y que incluye la rebaja del impuesto a las grandes empresas”.

    Christian Aste, abogado asesor de pymes, que también estuvo presente en la reunión argumentó que “se entregaron los ejes del programa económico y en esa línea se expresó que todos los costos laborales que han tenido que pagar las empresas se van a expresar en una suerte de crédito tributario contra el impuesto para que nos les afecte tanto como pasa actualmente. Ahora debemos ver como se concreta esa idea, pero es algo que se está trabajando”.

    Otra de las presentes fue Verónica Contreras, presidenta de la Confederación gremial de Transporte Escolar y Turismo de Chile, quien añadió que “lo que puedo decirte es que fue una reunión muy agradable, esperanzadora pero realista. Esperanzadora porque se nota altiro que tanto el presidente electo como quien será el ministro de Hacienda, están en conocimiento de la realidad de las mipymes y de las posibles medidas que puedan ayudar a ese sector tan importante en la empleabilidad en nuestro país”.

    Asimismo, destacó que “lo importante es que está el conocimiento y la voluntad de parte de ellos para ir mejorando. No será fácil ni todo tan rápido, pero se ve luz al final del túnel que estamos atravesando. Está el compromiso de reunirnos y trabajar con cada gremio que conforma está Coordinadora de Mipymes y ahí esperamos desarrollar bien los temas que les dejamos hoy y otros más, que son inherentes a cada sector”.

    Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, apuntó que preocupa la falta de respaldo a las pymes que, a su juicio, existe en la administración actual. Por lo mismo, esperan que ahora con este nuevo gobierno sean escuchados. “Esperamos que nuestros planteamientos efectivamente sean acogidos, porque cuando en este grupo hay más de 500 mil pymes representadas, que a lo mejor individualmente son pequeñas, pero en su conjunto no hay ninguna empresa en Chile que pueda tener esa cantidad de trabajadores que hay en este sector”.

    Asimismo, indicó que “nosotros creemos que lo que tenemos que preocuparnos es que las pymes puedan crecer y no tengan que estar funcionando en base a subsidios o a gradualidades en la implementación de algunas políticas”, aseveró el representante de los gremios.

    Máximo Picallo, presidente de la Asociación de Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) comentó que “se habló de las preocupaciones y demandas de las pymes entre ellas los mayores costos que las pymes han tenido que asumir con los cambios en la legislación”.

    Más sobre:PymesLey40HorasOPE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    Absolución de Crespo en caso Gatica fractura al oficialismo por la aprobación de la ley Naín-Retamal

    Nuevo incendio forestal en Cauquenes suma cuarta alerta roja a nivel nacional en 4 horas

    Lo más leído

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Pese a reparos del CFA y Contraloría, alza salarial del sector público y norma de amarre avanzan sin cambios en Comisión de Hacienda

    Pese a reparos del CFA y Contraloría, alza salarial del sector público y norma de amarre avanzan sin cambios en Comisión de Hacienda

    3.
    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    Kast define a su más probable ministro del Trabajo: el economista Tomás Rau

    4.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    5.
    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social
    Chile

    Detenido por disparar contra carabineros en desalojo de megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

    Gobierno renueva urgencia de su proyecto de reforma política y comisión acuerda calendario para despacharlo el lunes

    Opción de Carter en Seguridad y un gabinete sin los partidos tensiona la relación de Kast con Chile Vamos

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes
    Negocios

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis
    El Deportivo

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein
    Mundo

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Estudio mapea los 10 principales riesgos políticos para América Latina en 2026

    Fiscalía surcoreana pide pena de muerte contra el expresidente Yoon por liderar una insurrección tras decretar la ley marcial

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender