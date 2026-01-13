La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

Si la semana pasada fue el turno de los representantes de los grandes empresarios, este martes hasta “La Moneda chica” llegaron los representantes de los gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Fue una reunión que se extendió por casi dos horas. Incluso para algunos de los representantes de pymes le sorprendió la extensión del encuentro y la presencia por casi una hora del presidente electo, José Antonio Kast, quien, junto a su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el economista del equipo Tomás Bunster y Rudy Canales recibieron a 10 del representante de los gremios.

El objetivo del encuentro, según los presentes, era conocer las inquietudes de las pymes y también propuestas que tengan para implementarse. Asimismo, el equipo del presidente electo les delineó los ejes centrales de su plan para este segmento de empresas.

Una de esa propuesta apunta a aliviar el costo que han tenido que asumir las pymes para financiar algunos cambios legales que han elevado sus planillas. Si bien dentro de esos costos está la ley de 40 horas el foco estará centrado en el alza de salario mínimo que hoy está en $539 mil.

El presidente de la Multigremial, Juan Pablo Swett, lo detalla así: “Se está trabajando en una fórmula para ayudar a las micro y pequeñas empresas para pagar el salario mínimo. La idea es entregar un crédito tributario para las mipymes que se podrá utilizar contra el impuesto de primera categoría, y con eso tendrá una rebaja impositiva”.

Swett añadió que, si bien el diseño no está totalmente cerrado, “es algo que estará en el primer proyecto de reforma tributaria que se ingresará en marzo y que incluye la rebaja del impuesto a las grandes empresas”.

Christian Aste, abogado asesor de pymes, que también estuvo presente en la reunión argumentó que “se entregaron los ejes del programa económico y en esa línea se expresó que todos los costos laborales que han tenido que pagar las empresas se van a expresar en una suerte de crédito tributario contra el impuesto para que nos les afecte tanto como pasa actualmente. Ahora debemos ver como se concreta esa idea, pero es algo que se está trabajando”.

Otra de las presentes fue Verónica Contreras, presidenta de la Confederación gremial de Transporte Escolar y Turismo de Chile, quien añadió que “lo que puedo decirte es que fue una reunión muy agradable, esperanzadora pero realista. Esperanzadora porque se nota altiro que tanto el presidente electo como quien será el ministro de Hacienda, están en conocimiento de la realidad de las mipymes y de las posibles medidas que puedan ayudar a ese sector tan importante en la empleabilidad en nuestro país”.

Asimismo, destacó que “lo importante es que está el conocimiento y la voluntad de parte de ellos para ir mejorando. No será fácil ni todo tan rápido, pero se ve luz al final del túnel que estamos atravesando. Está el compromiso de reunirnos y trabajar con cada gremio que conforma está Coordinadora de Mipymes y ahí esperamos desarrollar bien los temas que les dejamos hoy y otros más, que son inherentes a cada sector”.

Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, apuntó que preocupa la falta de respaldo a las pymes que, a su juicio, existe en la administración actual. Por lo mismo, esperan que ahora con este nuevo gobierno sean escuchados. “Esperamos que nuestros planteamientos efectivamente sean acogidos, porque cuando en este grupo hay más de 500 mil pymes representadas, que a lo mejor individualmente son pequeñas, pero en su conjunto no hay ninguna empresa en Chile que pueda tener esa cantidad de trabajadores que hay en este sector”.

Asimismo, indicó que “nosotros creemos que lo que tenemos que preocuparnos es que las pymes puedan crecer y no tengan que estar funcionando en base a subsidios o a gradualidades en la implementación de algunas políticas”, aseveró el representante de los gremios.

Máximo Picallo, presidente de la Asociación de Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) comentó que “se habló de las preocupaciones y demandas de las pymes entre ellas los mayores costos que las pymes han tenido que asumir con los cambios en la legislación”.