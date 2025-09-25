Las tres cartas de Jeannette Jara para encabezar el Ministerio de Hacienda: todas son mujeres

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, adelantó las cartas que maneja para encabezar el Ministerio de Hacienda en su eventual gobierno, todas las cuales son mujeres, lo que sería un hecho inédito en el país.

“Me gustan tres mujeres, que lo encuentro muy potente y no porque sean mujeres solamente, que me parece igual muy importante que haya una mujer en el ministro de Hacienda por primera vez en su historia, sino que, porque además son personas de alta competencia”, dijo Jara en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

La abanderada de Unidad por Chile detalló que las tres personas son la actual subsecretaria de Hacienda, Heidi Brener; la presidenta del CFA, Paula Benavides (“tremenda economista”); y la actual subsecretaria de Economía, Javiera Petersen (“mucha proyección, juventud y capacidades técnicas”).

Con todo, Jeannette Jara advirtió que aún no había hablado con ninguna y, entre risas, dijo que “capaz que que ya no les tinque”. Agregó en ese mismo contexto que el Ministerio de Hacienda es el único para el que está viendo titulares.

“El único cargo que he visto son los del posible o la posible, en realidad, ministra de Hacienda”, dijo la militante comunista.