Los dardos del Presidente Boric contra las AFP y las isapres en su última Cuenta Pública

No es nuevo que el gobierno haga críticas a las AFP y las isapres. Y este domingo, en el marco de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, no fue la excepción, toda vez que el mandatario aprovechó la ocasión para lanzar algunos dardos contra ambas industrias. Algunos de ellos fueron planificados, mientras otros no estaban considerados en el discurso presidencial.

“La reforma de pensiones es otro gran hito de este ciclo político. Y no es un logro exclusivo del gobierno sino una demostración de la buena política. Hubo más de un momento en que la posibilidad de llegar a acuerdo estuvo a punto de naufragar”, comentó el Presidente Boric.

Al respecto, agregó que “se soportaron ingentes presiones de todas partes, incluidas por cierto las AFP, que fueron las principales opositoras a la reforma".

También dijo que gracias a esta reforma, “las AFP estarán más reguladas, reduciéndose el espacio para el abuso”.

Ambas menciones estaban incluidas en su discurso, pero se salió de libreto cuando abordó el proyecto de Sala Cuna. Al respecto, el Presidente apuntó a “un desafío que tenemos como sociedad y lo podemos abordar en el corto plazo: en Chile hay más de 1 millón de mujeres que no pueden trabajar remuneradamente porque tienen que cuidar a su familia, lo que también es trabajo”.

En esa línea, dijo que “el mercado laboral chileno está marcado, históricamente, por las brechas de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral es sólo de un 53%, la de los hombres un 72%. Las mujeres tienen más obstáculos para conseguir trabajo formal y derecho efectivo a la seguridad social. No es que tengan lagunas previsionales, como decían las AFP, es que habían tenido que trabajar sin remuneración, cuidando y tenían más dificultades y eran discriminadas a la hora de buscar trabajo. También reciben menos ingresos que los hombres, diferencia que aumenta luego de tener al primer hijo".

Por ello es que insistió “en la urgencia de sacar adelante el proyecto Sala Cuna para Chile”.

En lo que respecta a las isapres, cuando habló del tema salud, Boric hizo referencia a la crisis de estas empresas. Fue otra frase al margen de su texto oficial.

“Uno de los desafíos más importantes que tenemos en lo que resta en nuestro gobierno, es seguir reduciendo las listas de espera en un sistema presionado por el crecimiento de la demanda por consultas tras la pandemia y por el aumento de beneficiarios de Fonasa, después de la crisis de las isapres, producto de su propio abuso”, manifestó.

Finalmente, mencionó algo que sí estaba planteado en su discurso, esto es, que “en materia de isapres, estamos impulsando un proyecto de ley que termina con la discriminación por edad y el estado de salud, las famosas preexistencias, porque ya terminamos con la discriminación por sexo con la ley corta, que además obliga a las isapres a cumplir plenamente con los principios de la seguridad social en el uso de las cotizaciones obligatorias de salud”.