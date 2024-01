Los desafíos del capital de riesgo para las startups en 2024

A pesar de un considerable aumento en el número de unicornios, de 9, en 2018, a 34, en 2021, en América Latina, según un estudio de McKinsey & Company, ha habido una disminución de más del 50% en el volumen de financiamiento de capital de riesgo o venture capital (VC) entre 2022 y 2023. El 33% de las startups ha enfrentado rondas con disminución de valoraciones en el último año.

¿Cómo están entonces visualizando el 2024 los VC, tras casi dos años en que desinfló la gran inversión que hubo los dos primeros años de esa década para startups? Según Arnoldo Matheus, mentor del venture capital 500 Global, “el aumento de las tasas de interés en EE.UU. y las tensiones geopolíticas han reducido el apetito de los inversionistas en el asset class y, particularmente en mercados como el colombiano, ha incrementado la exigencia para los fundadores. Se está dando mucho mayor peso en fundadores que demuestren ingresos crecientes y rutas claras hacia su rentabilidad”, explica Matheus.

Una opinión similar tiene Andrés Meirovich, socio de Genesis Ventures. “Si bien antes todos decíamos que el equipo de la startup es muy relevante, hoy... es aún más relevante. Cuando uno habla de las rondas y megarrondas de inversión de hace unos años, había líderes de startups que necesitaban serlo, pero en la abundancia. Actualmente, se necesita que tengan los fundamentos financieros básicos. O sea, gestores de empresas. Que lidien con deudas, Dicom u otras cosas que quizá es muy natural para una pyme tradicional. Eso es lo que buscamos”, señala Meirovich.

Para hacerse una idea, según un estudio de Valora Analitik el volumen de inversiones de VC en Latinoamérica fue de US$ 400 millones, lo que, comparado con el mismo periodo del año pasado, significó una disminución del 84%.

En ese contexto, Claudio Barahona, socio de Alaya Capital, indica que hay un tema más profundo aún que puede complicar el panorama de los VC para 2024. Y está en lo que él denomina como los “fondos vintage”, que son los que fueron creados entre 2013 y 2015. Generalmente, los fondos tienen diez años para devolver el dinero y hacer las ganancias que le prometieron a sus inversores. Entonces los que nacieron el 2013 debieron haber dado rentabilidad en 2023. “Probablemente muy pocos lo lograron y la mayoría pidió una extensión adicional de un año, que es básicamente pedir unos minutos de alargue del partido para intentar hacer un gol milagroso en los descuentos. Los fondos vintage de 2014 cumplen este año sus diez años y deben cerrar el fondo. O sea, están en modo venta del portafolio casi con desesperación. Y los vintage 2015 saben que sólo le quedan dos años, con lo que ya comienzan a sentir el dolor de estómago”, explica Barahona

Y el problema - según Barahona- es que no hay grandes “exits” (compra de una startup por parte de una gran compañía) en el camino, el mercado sigue en baja y no se vislumbra un gran IPO en los próximos meses, entre otros factores. “Si los fondos de estos vintage no han hecho a la fecha un exit realmente importante, que al menos les repague el fondo completo, estarán en grandes problemas. Por ende, mi predicción es que el 2024 muchos VC de Hispanoamérica tendrán que cerrar sus puertas. No me atrevo a dar un número, pero será superior al 15% de los fondos que existen hoy”.

Camila Mohr, socia y gerente general de Innspiral.

Cabe recordar algo básico en esta industria: El modelo de negocio de un VC es invertir en startups prometedoras que el día de mañana puedan rentabilizar o multiplicar esta inversión. Por lo tanto, uno de los principales componentes para que un VC sea exitoso, es la variedad de startups por industria, que puedan estar desarrollando negocios prometedores. “En ese contexto”, explica Camila Mohr, socia y gerente general de Innspiral, “uno de los primeros desafíos que el venture capital enfrentará en 2024 tiene que ver con las economías inestables, sobre todo en la región, que generan incertidumbre y dificulta, por un lado, el avance del negocio de la startup y por otro, genera duda en los inversionistas o fondos de inversión. A mayor inestabilidad, menor aversión a la inversión; y frente startups a menores inversionistas, hay mayor falta de opciones de atractivas para los capitales de riesgo. De esa manera se genera un círculo vicioso”, indica Mohr.

Carlos Correa, venture partner de ChileGlobal Ventures (área capital de riesgo de Fundación Chile).

De hecho, debido al poco dinámico panorama económico esperado para 2024, Carlos Correa, venture partner de ChileGlobal Ventures (área capital de riesgo de Fundación Chile), estima que la industria mantendrá un enfoque selectivo hacia nuevas inversiones junto con valorizaciones más razonables. “Adicionalmente, aprendiendo de desafíos enfrentados en torno a la gobernanza y buscando una mayor supervisión, esperamos que los VC apunten con mayor fuerza a participar en directorios de las distintas startups”, dice Correa y, agrega que por el lado de estas, “creemos que aquellas que estén o se encuentren próximas a estar en equilibrio financiero tendrán grandes oportunidades para captar recursos junto con desafiar, competir y ganar terreno frente a las empresas más establecidas y dominantes en una determinada industria o mercado”.

La fuerza de la IA

Con respecto a las industrias en que los VC podrán más ojo en 2024, el ejecutivo de ChileGlobal Ventures estima que las fintech sigue siendo el sector de mayor interés, “dada la necesidad de mejorar la inclusión financiera en la región, junto con el uso de inteligencia artificial (IA) para cerrar brechas de habilidades en áreas como salud, logística, agricultura y educación”, opina.

Por su parte, Mohr, es de una idea similar: “La IA será uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de las startups y sobre todo, la atracción de inversionistas. Durante 2023 vimos la explosión de la IA en determinadas industrias y entendimos la importancia de aprender a trabajar con ella. Para las startups es lo mismo. En 2024 el desafío principal será concebir a la IA como un aliado en la búsqueda de nuevas formas de generar rentabilidad, y desarrollo”, concluye la socia y gerente general de Innspiral.