Los grandes conglomerados de moda y lujo reportan fuertes bajas en sus ventas en 2025

Una fuerte caída en sus ingresos mostraron en 2025 los mayores conglomerados globales de lujo y moda.

Kering, holding francés controlado por François-Henri Pinault, que agrupa a las marcas Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen, reportó ingresos por 14.675 millones de euros, una baja 13% y de “10% menos en una base comparable”, dijo en la presentación de sus resultados.

Para el cuatro trimestre, las ventas cayeron 9% mientras que sus ingresos operativos recurrentes totalizaron 1.631 millones de euros.

En el detalle, las ventas de Gucci cayeron 22% a 5.992 millones de euros, mientras que Yves Saint Laurent vio una merma de 8%. El segmento otras casas, que incluye a Balenciaga, bajó 10%.

En el caso de Bottega Veneta, las ventas llegaron a 1.700 millones de euros. “Las ventas de la red minorista operada directamente aumentaron un 4 % en términos comparables. Los ingresos mayoristas disminuyeron un 6 % en términos comparables”, indicó la firma.

La caída en los ingresos no fue igual en todos los continentes. En Europa las ventas bajaron 11%, mientras que en Norte América la mema fue de 5%. En Japón cayeron 16%, misma cifra que en Asia Pacifico.

“El rendimiento en 2025 no refleja el verdadero potencial del Grupo”, dijo Luca de Meo, CEO de Kering. en un comunicado, y afirmó que “al comenzar 2026, todo el equipo está plenamente comprometido con la creación de un Kering más ágil y ágil, mejorando el posicionamiento de la marca y las ventas, reconstruyendo los márgenes y fortaleciendo la generación de efectivo para garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo”.

LVMH

El mayor holding de lujo a nivel global, LVMH - también francés- reportó también una fuerte caída en sus ventas.

El conglomerado - que comprende a Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari y Tiffany & Co - reportó que sus totales alcanzaron los 80.807 millones de euros, una caída de 5% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.

Al analizar por segmento, detalló una caída de 9% en los ingresos del segmento vinos y espirituosos, de 8% en moda, de 3% en perfumes y cosméticos, y 1% en relojes y joyas.

En su presentación a los inversionistas, explicó que el beneficio de las operaciones recurrentes en vinos y espirituosos disminuyó un 25%, y que en 2025 se “confirmó la desaceleración de la demanda observada desde 2023, tras varios años excepcionales. El impacto de las tensiones comerciales en los clientes también afectó a los mercados clave de China y Estados Unidos”.

Con todo, indicó que “las casas de champán de LVMH mantuvieron su cuota de mercado del 22% de todos los envíos de la denominación de origen Champagne, y los vinos rosados ​​de Provenza siguieron superando a la categoría de rosados ​​a nivel mundial. Los ingresos del coñac Hennessy se vieron frenados por una menor demanda local, principalmente debido a problemas con los aranceles en China y Estados Unidos".

En el caso del segmento moda, detalló que las ganancias cayeron 13% en el 2025 producto “principalmente por las fluctuaciones cambiarias desfavorables. El margen operativo se mantuvo muy elevado, en un 35%. Louis Vuitton continúa demostrando su excepcional creatividad a través de sus productos icónicos y experiencias únicas en tienda”.