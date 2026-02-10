Los grandes conglomerados de moda y lujo reportan fuertes bajas en sus ventas en 2025
Tanto LVMH como Kering, los grandes conglomeros globales del sector entregaron sus estados financieros correspondientes al ejercicio pasado.
Una fuerte caída en sus ingresos mostraron en 2025 los mayores conglomerados globales de lujo y moda.
Kering, holding francés controlado por François-Henri Pinault, que agrupa a las marcas Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga y Alexander McQueen, reportó ingresos por 14.675 millones de euros, una baja 13% y de “10% menos en una base comparable”, dijo en la presentación de sus resultados.
Para el cuatro trimestre, las ventas cayeron 9% mientras que sus ingresos operativos recurrentes totalizaron 1.631 millones de euros.
En el detalle, las ventas de Gucci cayeron 22% a 5.992 millones de euros, mientras que Yves Saint Laurent vio una merma de 8%. El segmento otras casas, que incluye a Balenciaga, bajó 10%.
En el caso de Bottega Veneta, las ventas llegaron a 1.700 millones de euros. “Las ventas de la red minorista operada directamente aumentaron un 4 % en términos comparables. Los ingresos mayoristas disminuyeron un 6 % en términos comparables”, indicó la firma.
La caída en los ingresos no fue igual en todos los continentes. En Europa las ventas bajaron 11%, mientras que en Norte América la mema fue de 5%. En Japón cayeron 16%, misma cifra que en Asia Pacifico.
“El rendimiento en 2025 no refleja el verdadero potencial del Grupo”, dijo Luca de Meo, CEO de Kering. en un comunicado, y afirmó que “al comenzar 2026, todo el equipo está plenamente comprometido con la creación de un Kering más ágil y ágil, mejorando el posicionamiento de la marca y las ventas, reconstruyendo los márgenes y fortaleciendo la generación de efectivo para garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo”.
LVMH
El mayor holding de lujo a nivel global, LVMH - también francés- reportó también una fuerte caída en sus ventas.
El conglomerado - que comprende a Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Bulgari y Tiffany & Co - reportó que sus totales alcanzaron los 80.807 millones de euros, una caída de 5% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.
Al analizar por segmento, detalló una caída de 9% en los ingresos del segmento vinos y espirituosos, de 8% en moda, de 3% en perfumes y cosméticos, y 1% en relojes y joyas.
En su presentación a los inversionistas, explicó que el beneficio de las operaciones recurrentes en vinos y espirituosos disminuyó un 25%, y que en 2025 se “confirmó la desaceleración de la demanda observada desde 2023, tras varios años excepcionales. El impacto de las tensiones comerciales en los clientes también afectó a los mercados clave de China y Estados Unidos”.
Con todo, indicó que “las casas de champán de LVMH mantuvieron su cuota de mercado del 22% de todos los envíos de la denominación de origen Champagne, y los vinos rosados de Provenza siguieron superando a la categoría de rosados a nivel mundial. Los ingresos del coñac Hennessy se vieron frenados por una menor demanda local, principalmente debido a problemas con los aranceles en China y Estados Unidos".
En el caso del segmento moda, detalló que las ganancias cayeron 13% en el 2025 producto “principalmente por las fluctuaciones cambiarias desfavorables. El margen operativo se mantuvo muy elevado, en un 35%. Louis Vuitton continúa demostrando su excepcional creatividad a través de sus productos icónicos y experiencias únicas en tienda”.
