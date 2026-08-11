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    Los opositores de Urbanya acuden a la justicia y piden revocar permiso de proyecto inmobiliario en Pudahuel

    Vecinos de Pudahuel recurrieron al Tribunal Ambiental contra el proyecto inmobiliario "Urbanya Etapa I", acusando que sus observaciones sobre riesgos hídricos e industriales no fueron consideradas. La Inmobiliaria Las Lilas defendió la iniciativa, asegurando que el proceso de evaluación de tres años fue robusto, respondió a todas las inquietudes ciudadanas y su aprobación está plenamente vigente.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    Un grupo de cuatro vecinos del sector El Noviciado, en la comuna de Pudahuel (Región Metropolitana), interpuso una reclamación judicial ante el Segundo Tribunal Ambiental en contra de la resolución del Comité de Ministros que rechazó su reclamación administrativa y mantuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del proyecto “Urbanya Etapa I”.

    La iniciativa, perteneciente a Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel -ligada a la familia Santa Cruz- y contempla, entre otras obras, la construcción de 1.183 viviendas.

    Los recurrentes (Sylvia Retamales Villa, Brenda Sotelo Pineda, José Roque Perez Estay y Alejandro Adrián Cantillana Paretti) acusan que sus observaciones ciudadanas no fueron “debidamente consideradas”, tal como lo exige el artículo 29 de la Ley N°19.300, ni abordadas mediante una respuesta debidamente fundada en la RCA aprobatoria.

    En su presentación los reclamantes advirtieron que el proyecto residencial se emplaza en un área donde convergen instalaciones industriales, centros de manejo de residuos y otras actividades potencialmente riesgosas. Señaron que la autoridad debía analizar si la incorporación de una población residencial era compatible con el entorno, criticando que el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias no contemplara escenarios derivados de riesgos externos al proyecto.

    De igual manera, acusaron una evaluación fragmentada del desarrollo urbano proyectado, solicitando que se analizara de manera integrada cómo interactuarán los distintos componentes, mostrando preocupación por los efectos sobre la movilidad y los tiempos de desplazamiento, la suficiencia del transporte público y la secuencia de ejecución de las distintas etapas.

    Por otro lado, la reclamación advirtió sobre el riesgo hídrico en la zona. A partir de la experiencia histórica de episodios de inundación que han afectado el territorio y del comportamiento del estero Lampa, el río Mapocho y la napa freática, los recurrentes exigieron que la evaluación ambiental demostrara que la incorporación de este nuevo asentamiento residencial no incrementaría la vulnerabilidad de la población futura frente a eventos hidrológicos extremos.

    Descargos

    Tras la reclamación presentada por cuatro vecinos ante el Segundo Tribunal Ambiental, Inmobiliaria Las Lilas, titular de Urbanya Etapa 1, precisó que “respeta plenamente las instancias contempladas por la institucionalidad ambiental, y que continuará avanzando en el desarrollo del proyecto, confiando en la solidez del proceso que concluyó con su aprobación y en la plena vigencia de su Resolución de Calificación Ambiental”.

    “Confiamos plenamente en el trabajo realizado tanto por Inmobiliaria Las Lilas como por el Servicio de Evaluación Ambiental a lo largo de un proceso de evaluación particularmente robusto. Cada observación ciudadana formulada durante la tramitación de Urbanya fue estudiada con seriedad y respondida con fundamento, y eso es precisamente lo que dio sustento a la aprobación unánime del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental y, posteriormente, a la decisión adoptada por el Comité de Ministros”, aseguró Sergio Espejo, gerente general del proyecto.

    Según explicó la inmobiliaria, el proyecto fue sometido a un Estudio de Impacto Ambiental y atravesó un proceso de evaluación que se extendió por más de tres años, durante el cual participaron 27 organismos con competencia ambiental y territorial. La iniciativa respondió más de 1.780 observaciones técnicas formuladas por los servicios públicos y 262 observaciones ciudadanas, antes de obtener una Resolución de Calificación Ambiental favorable, posteriormente ratificada por el Comité de Ministros.

    “Uno de los elementos centrales de Urbanya es el Parque Laguna Urbanya, espacio de 42 hectáreas que ya se encuentra desarrollado y abierto a la comunidad. El parque integra un ecosistema urbano de alto valor ambiental, con más de 40 especies de fauna y más de 90 especies vegetales, y se ha transformado en un espacio de educación ambiental y encuentro comunitario para vecinos, escolares y organizaciones sociales de Pudahuel”, concluyó.

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