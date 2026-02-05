SUSCRÍBETE POR $1100
    Mal uso de licencias en el Estado: 63% de los casos terminados recibió una sanción y menos del 20% fueron destituidos

    La Dirección de Presupuestos informó que 1.543 funcionarios cuentan con procesos que han sido cerrados y con una resolución ejecutada. Esto de un total de 25.352 sumarios que han sido instruidos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó el estado de los sumarios que mandató por el mal uso de licencias médicas por parte de trabajadores del sector público, que detectó la Contraloría General de la República (CGR).

    Según el último reporte, un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas durante al cirre del 2025, de acuerdo con la información remitida a cada institución por la Contraloría General de la República (CGR), los que corresponde a 29.270 funcionarios involucrados. De estos, 23.745 funcionarios continúan en el servicio, mientras 5.525 ya no se encuentran trabajando, aunque de estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir desempeñándose en el servicio. Así, existen 26.692 funcionarios cuyos casos se deben investigar mediante sumarios administrativos.

    En detalle, de los 25.352 sumarios que han sido instruidos, 21.098 continúan con sus procesos en curso; mientras tanto, 4.254 personas se encuentran con sus procesos con resolución y además cuentan con una resolución del jefe superior del servicio. De ellos, 2.711 funcionarios tienen sus casos a la espera de cierre o ejecución de la medida disciplinaria, donde se encuentran las que fueron impugnadas por el funcionario, entre otros.

    Ante este contexto, 1.543 funcionarios cuentan con procesos que han sido cerrados y se encuentran con alguna resolución ejecutoriada; de este grupo, un 63% fue sancionado.

    En detalle, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, por lo que el proceso se cerró sin sanción; 262 han sido destituidos; 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura; 65 recibieron la medida disciplinaria de suspensión en el empleo; y a 55 funcionarios les fue aplicada la medida disciplinaria de multa. Así, dentro del grupo de sancionados, un 27,1% cerró su caso con destitución.

    Del total de casos cerrados sin sanción, estos se explican por distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar, situaciones que además cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

    Frente al balance anterior, la duración promedio de las licencias involucradas pasó de 21,9 días a 22,1. Considerando las remuneraciones promedio reportadas, que ascienden a $1,9 millones bruto mensualizado durante el periodo de licencias, se estima que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $36.876 millones en remuneraciones pagadas durante estos periodos de ausencia, un aumento frente a los $36.008 millones reportados en noviembre pasado.

    En el marco de este proceso, la cartera también destaca que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de instruirse un procedimiento disciplinario en su contra.

