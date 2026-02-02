SUSCRÍBETE POR $1100
    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal

    Los trabajadores agrupados en el Sindicato Nº 2 de la minera perteneciente a Capstone Copper, iniciaron una huelga el 2 de enero, en el marco del proceso de negociación colectiva con la empresa.

    Por 
    Patricia San Juan
    Huelga en minera Mantoverde.

    La minera autraliana Capstone Copper informó este lunes que reanudó las operaciones de su yacimiento Mantoverde, ubicado en la región de Atacama, tras un período de interrupción de la producción debido a la imposibilidad de acceder y operar la planta desalinizadora, como se anunció previamente el 22 de enero.

    La compañía precisó que “espera continuar las operaciones en Mantoverde a un nivel de entre el 50% y el 75% de la producción normal durante la huelga”.

    Al respecto indicó que el Sindicato Nº 2 de Mantoverde, que representa aproximadamente el 22% de la fuerza laboral total, continúa con la huelga iniciada el 2 de enero, en el marco del proceso de negociación colectiva.

    “Capstone Copper sigue dispuesta a entablar conversaciones para buscar una solución con el Sindicato Nº 2. La compañía seguirá adhiriéndose a los procedimientos legales, respetando los derechos de todos sus empleados, invitando al sindicato a participar en un diálogo constructivo y proporcionando a las autoridades toda la información solicitada”, dijo la minera en un comunicado.

    La oferta entregada es una claramente

    Operativo aéreo

    La semana pasada Capstone Copper informó que, debido a la prolongación de la toma y bloqueo de accesos a la plata desalinizadora de Mantoverde por parte del Sindicato N°2, debió gestionar el ingreso de personal de mantenimiento y funcionarios a las instalaciones a través de un operativo aéreo.

    Por su parte los trabajadores sostienen que la oferta entregada por la empresa “es una claramente discriminatoria y afecta el principio de buena fe, ya que es notoriamente menor incluso a la entregada a sindicatos minoritarios hace pocos meses atrás”.

    De acuerdo a los últimos datos publicados por Cochilco a noviembre de 2025 la producción de cobre de Mantoverde llegó a 84.400 toneladas.

