Matriz de HDI compra operaciones de Liberty Mutual Insurance Inc en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador

La empresa alemana Talanx, matriz de HDI Seguros en Chile, compró las operaciones de Liberty Mutual Insurance Inc en Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, según detalló la compañía en un comunicado.

Además, indicó que espera que el cierre de la compra ocurra a mediados del próximo año, y está sujeta a la aprobación de las autoridades gubernamentales y reguladoras de cada país. La compañía de seguros sostuvo que esta adquisición es una señal de confianza en el desarrollo del mercado regional y en Chile, potenciando también su presencia en Brasil, Colombia y próximamente Ecuador, y que los consolida como la tercera aseguradora más grande de la industria en América Latina.

“Con la adquisición de Liberty Mutual, continuamos nuestra historia de éxito en América Latina”, dijo en el comunicado Torsten Leue, Chairman of the Board of Management of Talanx AG.

Por otro lado, Wilm Langenbach, Chief Executive Officer de HDI International AG, afirmó que la adquisición permitirá materializar oportunidades significativas en los mercados de Brasil, Chile y Colombia.

“Esta es una gran noticia que demuestra una vez más la fuerte confianza de nuestro grupo controlador en Latinoamérica. Esta operación, potencia la amplia oferta de productos y la vasta experiencia de ambas compañías, por lo que aumentará nuestra oferta de valor y tendremos un mejor servicio para nuestros clientes e intermediarios”, Felipe Feres, gerente general de HDI Seguros en Chile.

Liberty Mutual que opera actualmente en 29 países, vendió sus negocios en América Latina por unos US$1.520 millones a HDI International.