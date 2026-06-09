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    Mercado peruano cierra con cautela ante leve ventaja de Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial

    Luego que el candidato de la izquierda lograra pasar adelante en el recuento de votos versus Keiko Fujimori el dólar saltó y las bolsas cayeron, reacción que se moderó durante la tarde.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    Con una nota de cautela cerró este lunes el mercado financiero peruano, a la espera del resultado final de la segunda vuelta presidencial entre la candidata de centroderecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, realizada este domingo.

    Eran más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, quienes debían asistir a las urnas. Al cierre de esta edición, con el 94,39% de los votos escrutados, Sánchez lidera la carrera con un 50,07% de las preferencias, mientras que Fujimori alcanza un 49,94%, luego de que aventajara a su contendor hasta el mediodía. La diferencia es de apenas 22.948 votos, equivalente a 0,13%.

    Con este telón de fondo, el rendimiento del mercado accionario del vecino país se mostró fuertemente ligado al proceso de recuento de votos, aunque hacia el final de la jornada mostró algo de optimismo.

    El índice MSCI Nuam Perú General terminó con una leve baja de 0,22% —aunque llegó a caer 1,7% a primera hora—, mientras que el Perú Select Capped 15% subió 0,21%, revirtiendo un retroceso de hasta casi 1,6% más temprano.

    David Lizama, head of Fixed Income Research de Renta4 Perú, explicó que el mercado se dio vuelta pues “ahora las esperanzas están puestas en los votos del extranjero”, los que históricamente han sido más favorables a Fujimori.

    A su juicio, ese factor gatilló que “las acciones repunten y que el dólar regrese”.

    En el mercado cambiario el dólar cotizaba plano, en 3,4712 soles por dólar, luego de haber superado los 3,5 soles a mediamañana.

    Según Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, los inversionistas probablemente mantendrán una prima política sobre el tipo de cambio del país vecino, “porque la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori es mínima, todavía quedan votos del exterior y actas rezagadas, y el desenlace podría tardar varios días o incluso semanas si hay revisión de actas”.

    “Mientras no exista un ganador claro, lo razonable es esperar un sol más volátil, con sesgo a depreciarse en episodios de aversión al riesgo, especialmente si el mercado empieza a asignar una mayor probabilidad a un gobierno con menor claridad sobre la inversión privada, la minería y la disciplina fiscal”, agregó.

    Miguel Leiva, vicepresidente de Research de Credicorp Capital, comentó que la reacción negativa de los mercados una vez que Sánchez tomó la delantera en el reconteo de votos “podría extenderse en el corto plazo, en la medida en que el resultado sería interpretado como adverso para los activos peruanos, dada la incertidumbre asociada a propuestas vinculadas a cambios constitucionales, un mayor rol del Estado y la revisión de sectores estratégicos, incluyendo minería, hidrocarburos y otros sectores regulados”.

    No obstante, sostuvo que el margen entre ambos candidatos sigue siendo estrecho, “por lo que el resultado aún no puede considerarse definitivo”, y que “será clave evaluar las señales de gobernabilidad que entregue Sánchez, particularmente en relación con la conformación de su eventual gabinete y las primeras definiciones de políticas, en especial si estas se mantienen alineadas con la moderación observada en los últimos días”.

    “La bolsa podría tener rebotes tácticos si aparece una señal de gobernabilidad, pero hasta que el resultado sea aceptado por ambos lados, el sesgo será de cautela y selección, con mayor castigo para compañías ligadas a riesgo regulatorio y mejor soporte relativo para nombres exportadores o con ingresos dolarizados”, dijo Santos.

    Por su parte, Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de Sura Investments, apuntó que “mantenemos una postura de espera mientras evoluciona el conteo y se reducen las dudas en torno al resultado final. En el entretanto, frente a la incertidumbre que generan procesos electorales estrechos como este, preferimos mantener neutralidad en activos locales, en línea con la postura defensiva que veníamos sosteniendo desde antes de la primera vuelta presidencial”.

    Por el lado de la renta fija, Bloomberg consignó que los bonos registraron leves descensos en toda la curva, con los vencimientos en 2036 bajando 0,2 centavos, para cotizar a 100,3 centavos por dólar.

    Junto con ello, señaló que el viernes las esperanzas de un resultado favorable para el mercado comenzaron a desvanecerse, por lo que el bono a diez años registró su mayor caída en una sola sesión desde marzo.

    Quien resulte electo asumirá la presidencia el próximo 28 de julio, fecha en la que también el país vivirá un cambio relevante en su régimen político, pues el Congreso peruano será bicameral, acabando con el unicameralismo que rige desde 1993.

    Más sobre:MercadoPerúEleccionesFujimoriSánchezBolsaDólar

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