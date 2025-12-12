El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

A 48 horas de la segunda vuelta presidencial, los mercados locales se despiden de la semana desde una posición excepcional. Pese al ruido y la volatilidad que habitualmente genera la política en los activos financieros, el mercado chileno se las ha arreglado para subir y batir varios récords.

La Bolsa de Santiago es uno de ellos. La principal plaza bursátil del país ha venido subiendo de manera sistemática en 2025, ganancias que se han acelerado en la última parte del año.

El IPSA, el principal índice de la bolsa, cerró con un salto de 0,36% en relación al cierre de ayer y se instaló en los 10.400 puntos, un nuevo máximo histórico. Con este resultado, el retorno del indicador llega al 55% en lo que va de 2025, convirtiéndolo en uno de los que más ha subido en el ejercicio.

Bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

El alza de la bolsa se ha producido en un ambiente especialmente favorable debido que Wall Street, el mayor mercado bursátil del mundo, también está en niveles récords gracias a buenos resultados corporativos, las expectativas de baja de tasas en Estados Unidos.

Esto a pesar de los temores que genera la alta valoración de empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

¿Influyen las elecciones en el ambiente?

Las elecciones también han influido en las compras en el mercado local debido a las expectativas que genera el cambio en el signo político del país.

La analista de mercados de la plataforma de inversiones XTB Latam, Emanoelle Santos dijo que la expectativa de un resultado considerado más pro-mercado fortalecieron la percepción de continuidad en la disciplina fiscal y en un marco regulatorio predecible.

“La confluencia de un shock externo favorable, un cobre fuerte y una Fed acomodaticia, con el optimismo del mercado frente al clima político local, permitió que el IPSA rompiera nuevas resistencias y consolidara su escalada hacia máximos, en un movimiento en el que los flujos tácticos y la mejora del sentimiento se retroalimentan mutuamente", sostuvo.

Bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año. En la imagen, José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Por su parte, Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, dijo que después del debate los inversionistas se están decantando de manera más marcada por un triunfo de Kast, y eso ha venido acompañado de proyecciones que sitúan al IPSA incluso por sobre los once mil puntos.

“Ese cambio de percepción genera un ajuste al alza en las valorizaciones y un renovado apetito por riesgo en la bolsa chilena”, afirmó el experto.

Dólar en mínimos en más de un año

En ese mismo escenario, el dólar completó su cuarta caída consecutiva frente al peso chileno.

Así, al cierre de esta edición, el dólar bajó $6,50 respecto al cierre de este jueves y llegó a un valor de $906,50 la unidad. Se trata de su menor valor desde el 1 de octubre del 2024 ($905).

“La presión bajista responde a correcciones globales y a la cautela local frente a la segunda vuelta presidencial, donde el mercado internaliza un escenario favorable a José Antonio Kast, según la encuesta Panel Ciudadano UDD (Kast 50%, Jara 34%, indecisos 16%)”, comentó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

Montalbetti añadió que “la expectativa de un gobierno percibido como más pro-mercado reduce la incertidumbre regulatoria y fortalece los flujos hacia activos chilenos. No obstante, un resultado distinto al previsto podría gatillar alta volatilidad el lunes”.

Bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año.

“La reciente reducción de tasas por parte de la Reserva Federal ha debilitado al dólar a nivel global, llevándolo a niveles no observados en varios años, lo que ha reforzado el flujo hacia monedas emergentes. En uno de los últimos viernes del año, el tipo de cambio mantiene un sesgo bajista, con el mercado comenzando a explorar un piso bajo los $900 y proyecciones que apuntan hacia la zona de 885 en las próximas semanas”, añadió Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.

El dólar completó tres semanas consecutivas con retrocesos y sólo en las últimas cuatro sesiones acumula una contracción de $18,55.

El cobre: el sueldo de Chile

Aunque sus vaivenes no están demasiado relacionados con la contingencia política local, el cobre sí es factor fundamental en el tipo de cambio y un bálsamo para las debilitadas arcas fiscales, un tema central de la próxima administración.

El valor del metal al contado en la Bolsa de Metales de Londres subió 0,65% y llegó a un valor de US$5,35 la libra, un nuevo máximo histórico.

Bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año.

En la semana, el cobre spot en Londres subió 1,5%. Con este resultado, el promedio anual alcanzó US$ 4,47 la libra, ubicándose 7,5% por encima del registrado en igual período de 2024.

“Uno de los principales factores que sostuvo el precio fue la preocupación persistente por la oferta. Se mantienen disrupciones operacionales en minas relevantes y, en paralelo, continúa el desvío de metal hacia Estados Unidos”, dijo la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe semanal.