Ipsa se alista a cerrar su mejor año desde 1999 y el dólar cae en 2025 tras cuatro años de avances

Mercados, Ipsa y dólar en Chile el 30 de diciembre de 2025

La Bolsa de Comercio de Santiago cae en la última jornada del año y luego de cerrar este lunes en nuevo máximo histórico. Mientras que el dólar en Chile caía luego de dos jornadas consecutivas al alza.

El Ipsa —el principal índice bursátil de Santiago— caía 0,50% respecto al cierre de este lunes y llega a un valor de 10.469,19 puntos. Así, el Ipsa volvería a caer luego de llegar a un máximo de 10.527,73 y tras dos jornadas consecutivas al alza, donde el selectivo avanzó un 1,3%.

En el año, el Ipsa se alista a subir 56,81% en el año, su mejor desempeño anual desde 1999 (68,73%) y cinco años de alza, donde sube 150,73%.

Según explicó nuam, el martes 30 de diciembre será el último día hábil bursátil del año. Este 31 de diciembre, la Bolsa de Comercio de Santiago permanecerá cerrada por feriado bancario, restablecido mediante la Ley N°21.791, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2025.

En tanto, Wall Street, que sí operará este miércoles, pero solo hasta mediodía de Estados Unidos, no registraba grandes variaciones.

El Dow Jones anotaba una caída marginal y el S&P 500 junto con el Nasdaq apenas subían. Esto tras que el lunes cerraron a la baja por la caída de las empresas ligadas a la inteligencia artificial.

“Lo que estamos viendo es que la gente está preocupada por la excesiva construcción de esta burbuja (de IA)”, dijo el lunes la directora ejecutiva de BD8 Capital Partners, Barbara Doran, en el programa “Closing Bell: Overtime” de CNBC.

De cara a la jornada, el mercado espera las publicaciones de las minutas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto para definir próximos movimientos de las tasas de interés, donde el mercado sigue esperando dos recortes más para el próximo año.

Dólar

Por su lado, el dólar en Chile caía $12,50 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $903 la unidad. De seguir así, la divisa volvería a caer luego de dos jornadas al alza, donde subió $10,95.

En la jornada para el tipo de cambio local pesaba la debilidad del dólar en el mundo y el nuevo máximo histórico del cobre.

“Esperamos que durante la jornada el tipo de cambio logre estabilizarse en torno a los $910, con la posibilidad de buscar niveles cercanos a $906 en la medida en que se mantenga el tono favorable de los factores externos y locales”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

En el año, el dólar cae $88,65 y vuelve a bajar luego de cuatro años de alza, donde avanzó $280,05.

El dólar también cierra su balance del año esta jornada.