Ministra de Minería apunta a que colaboración pública privada para evitar incendios forestales debe ser permanente

Durante este viernes la ministra de Minería y enlace presidencial en la región de O’Higgins, Marcela Hernando, aseguró que la colaboración público privada debe ser constante para poder evitar los incendios forestales.

“Es super importante el trabajo de todos y todas las personas, porque esta es una labor permanente. Este año hemos tenido una condición de mucho combustible, es decir, material fino, muerto y seco, a raíz de las pocas lluvias que tuvimos durante 2022, entonces esta es una tarea que no acaba nunca” señaló la ministra.

“Los cortafuegos se deben estar reparando constantemente, hay que mantener la limpieza de las quebradas y en eso debemos colaborar todos, tanto las empresas privadas como las instituciones públicas y en esto es importante destacar el trabajo que realiza personal de Conaf” agregó.

Durante el día, la ministra visitó el Centro Experimental Forestal de Tanumé en Pichilemu y verificó las condiciones de los cortafuegos y el trabajo de los brigadistas en conjunto a la directora regional de Conaf, Mercedes Jorquera, alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo y el encargado de emergencia de la delegación presidencial provincial Cardenal Caro, Fabricio Cáceres.

En la zona se mantiene la Alerta Temprana Preventiva Regional levantada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) debido a las altas temperaturas que se esperan para el cierre de esta semana en la región. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Minería, esta se mantendrá hasta que las condiciones meteorológicas permitan deponerla.

Por su parte, el alcalde de Pichilemu recalcó la importancia de mantener la precaución para evitar los incendios en la zona. “No estamos para hacer fogatas, no es el tiempo para hacer asados, por lo tanto, los invitamos de verdad a que tengan esas precauciones, que eviten estar haciendo incendios o prendiendo ramas por cualquier motivo. Mucho cuidado con las colillas bien apagadas y que no fumen en los bosques, pero, si lo hace, muy bien apagadas, mójenlas de ser posible, no las boten al suelo, llévensela para la casa, porque esas son formas de prevención sumamente relevantes”, indicó Pozo.