Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

Tras destacar el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el norte del país, la ministra de Minería, Aurora Williams, abordó la integración del directorio de la nueva sociedad, Nova Andino Litio.

En entrevista con Radio Infinita, la secretaria de Estado enfatizó la autonomía corporativa de la estatal, asegurando que el Ejecutivo no intervino en las designaciones de la mesa directiva.

“La conformación (del directorio) que acabamos de ver de NovaAndino Litio es una que hacen las empresas que se han asociado, tanto Codelco como SQM”, explicó Williams.

Cabe recordar que los nombres de los integrantes de la mesa directiva de Nova Andino Litio fueron adelantados por Pulso el pasado sábado. En el marco de este nuevo pacto de accionistas, Codelco definió de forma unánime como directores de la sociedad conjunta, por un periodo de 2 años, a Máximo Pacheco, a Josefina Montenegro y a Alfredo Moreno.

Por parte de SQM, la empresa definió a Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle como sus directores en la nueva sociedad conjunta.

Respecto de los factores que se tomaron en cuenta para designar estos nombres, Williams dijo que " esos son elementos que tuvieron en consideración las empresas que conforman esta sociedad. Nosotros, como gobierno, no participamos de aquellas decisiones”.

Esto también lo había sostenido Máximo Pacheco .

“Yo soy bastante majadera en señalar que Codelco tiene un gobierno corporativo y que toma las decisiones propias. Yo, en particular, no conocía quienes conformaban el directorio hasta el momento en que se hace público porque estas son decisiones de las empresas”, recalcó la ministra de Minería.

En relación con algunas críticas que habrían surgido desde el mundo político por los criterios utilizados para designar a los integrantes del directorio de la nueva empresa de litio, Williams resaltó que “en la conformación del directorio de Nova Andino Litio hay diversas situaciones, pero más allá de aquello, nadie puede discutir las características técnicas de las 6 personas que allí estaban. Las seis elegidas: tres por la empresa SQM y tres elegidas por Codelco”.

“Por lo tanto, primero, aquí hay un aval técnico. Hay una decisión de las empresas respecto de las cuales nosotros (el gobierno) no podemos dar las explicaciones dado que son decisiones de los directorios de cada una”, concluyó.