SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    "Nosotros, como gobierno, no participamos de aquellas decisiones” relativas a la conformación de la empresa creada para explotar el litio en el Salar de Atacama.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    07/08/2025 - AURORA WILLIAMS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Tras destacar el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el norte del país, la ministra de Minería, Aurora Williams, abordó la integración del directorio de la nueva sociedad, Nova Andino Litio.

    En entrevista con Radio Infinita, la secretaria de Estado enfatizó la autonomía corporativa de la estatal, asegurando que el Ejecutivo no intervino en las designaciones de la mesa directiva.

    “La conformación (del directorio) que acabamos de ver de NovaAndino Litio es una que hacen las empresas que se han asociado, tanto Codelco como SQM”, explicó Williams.

    Cabe recordar que los nombres de los integrantes de la mesa directiva de Nova Andino Litio fueron adelantados por Pulso el pasado sábado. En el marco de este nuevo pacto de accionistas, Codelco definió de forma unánime como directores de la sociedad conjunta, por un periodo de 2 años, a Máximo Pacheco, a Josefina Montenegro y a Alfredo Moreno.

    Por parte de SQM, la empresa definió a Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle como sus directores en la nueva sociedad conjunta.

    Respecto de los factores que se tomaron en cuenta para designar estos nombres, Williams dijo que "esos son elementos que tuvieron en consideración las empresas que conforman esta sociedad. Nosotros, como gobierno, no participamos de aquellas decisiones”.

    Esto también lo había sostenido Máximo Pacheco.

    MARIO TELLEZ

    “Yo soy bastante majadera en señalar que Codelco tiene un gobierno corporativo y que toma las decisiones propias. Yo, en particular, no conocía quienes conformaban el directorio hasta el momento en que se hace público porque estas son decisiones de las empresas”, recalcó la ministra de Minería.

    En relación con algunas críticas que habrían surgido desde el mundo político por los criterios utilizados para designar a los integrantes del directorio de la nueva empresa de litio, Williams resaltó que “en la conformación del directorio de Nova Andino Litio hay diversas situaciones, pero más allá de aquello, nadie puede discutir las características técnicas de las 6 personas que allí estaban. Las seis elegidas: tres por la empresa SQM y tres elegidas por Codelco”.

    “Por lo tanto, primero, aquí hay un aval técnico. Hay una decisión de las empresas respecto de las cuales nosotros (el gobierno) no podemos dar las explicaciones dado que son decisiones de los directorios de cada una”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:MineríaCodelcoSQMNova Andino Litio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Minsal y Mineduc, los ministerios de las reformas pendientes del gobierno de Gabriel Boric

    Los 10 hitos que sacudieron a Chile en 2025

    Lo más leído

    1.
    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    2.
    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    3.
    Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo
    Chile

    Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo

    Contraloría detecta debilidades en paso fronterizo en Colchane, entre ellas personal insuficiente y equipos fuera de servicio

    Vocera de Kast por tensiones en medio de definición del gabinete: “Nuestras prioridades son otras”

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones
    Negocios

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán
    Tendencias

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia
    El Deportivo

    Un buen rato en Brasil: Sao Paulo adquiere el pase de Gonzalo Tapia

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa
    Mundo

    Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar
    Paula

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares