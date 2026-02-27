SUSCRÍBETE
    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”

    La autoridad dijo que durante la administración de Gabriel Boric la economía ha creado más de 700 mil puestos de trabajo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo esta mañana una positiva evaluación del mercado laboral del país tras conocer las cifras oficiales de empleo que reveló esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    El organismo dijo que tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales a 8,3% anual durante el trimestre noviembre 2025 – enero de 2026. Con esta cifra, se completan 37 meses consecutivos con la tasa por encima del 8%.

    El secretario de Estado, no obstante, concentró su análisis en la creación de puestos de trabajo, señalando que se superó la meta que se propuso la administración de Gabriel Boric

    “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno de 700.000 nuevos empleos creados, alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra Administración. Y no se trata solo de cualquier trabajo”, dijo la autoridad en una declaración a los medios.

    El secretario de Estado precisó que de ese universo, más del 85% son empleos formales y más del 60% corresponde a empleo femenino, “lo que refleja avances importantes tanto en formalización como en participación laboral de las mujeres”.

    Qué dijo el ministro Grau sobre el desempleo. Dedvi Missene

    Al abordar específicamente el dato del último trimestre móvil, el secretario de Estado dijo que el alza de la desocupación ocurre en un contexto en el que el empleo sigue creciendo, lo que da cuenta de una mayor fuerza laboral.

    “De hecho, la tasa de participación aumentó 0,3 puntos porcentuales en el último año, nuevamente impulsada principalmente por mujeres que están ingresando al mercado de trabajo”, afirmó.

    El jefe de Teatinos 120 afirmó que la generación de empleo se da justo cuando se cumplen 34 meses de alza de los salarios reales, es decir, por sobre la inflación.

    “Como gobierno, vamos a seguir trabajando hasta el último día para fortalecer la creación de empleo, mejorar la calidad del trabajo y asegurar que el crecimiento de nuestra economía se traduzca en más oportunidades para las familias chilenas”, cerró la autoridad.

