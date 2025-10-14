SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Partícipes de fondos mutuos en Chile se acercan a cuatro millones y las inversiones superan los US$90 mil millones

La CMF publicó un reporte titulado Fondos mutuos en Chile: evolución y características de la industria, donde destacó que el patrimonio administrado por este sector creció a una tasa anual compuesta de 16% entre 2008 y 2024, con más de 20 gestoras.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
CMF multa a Santander y Bci por no remitir antecedentes requeridos en investigaciones penales Andres Perez

Dos millones de personas naturales y 3,7 millones de inversionistas totales (personas naturales y jurídicas) registra la industria de fondos mutuos (FFMM) en el país.

Esas son algunas de las principales cifras que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó en un reporte titulado Fondos mutuos en Chile: evolución y características de la industria, donde destacó que “ha ido aumentando significativamente su importancia en el tiempo”.

Según el informe, el patrimonio administrado creció a una tasa anual compuesta de 16% entre 2008 y 2024, y para el cierre del ejercicio pasado los fondos mutuos representaron un 21% de los activos de terceros administrados por instituciones no bancarias.

“El crecimiento experimentado por el mercado de FFMM en Chile no es ajeno a lo observado en otros países de la Ocde, ubicándose en 2020 en niveles comparables a los de España”, señaló la CMF.

A junio de 2025, la industria de FFMM estaba compuesta por 57 administradoras, de las cuales 22 gestionaban fondos mutuos. Para dicha fecha se registraban 476 fondos mutuos inscritos. El total de partícipes a igual periodo, que contabiliza el número de cuentas de personas naturales y jurídicas, alcanzó los 3.720.765.

La CMF detalló que solicitó una serie de antecedentes a las AGF correspondiente al cierre de 2024, datos que arrojaron que cerca de dos millones de inversionistas personas naturales participan en la industria de fondos mutuos. De dicha cifra, el 49,7% corresponde a mujeres.

Crecimiento de los gestores

Por otra parte, la CMF reportó que el número de administradoras que gestionan fondos mutuos “prácticamente se ha duplicado desde 1998 al 2025, pasando de 12 a 22 entidades a junio”.

En igual periodo, en promedio, estas administradoras pasaron de administrar 8 a 22 fondos cada una.

“Durante el periodo en estudio, la cantidad de fondos mutuos se ha quintuplicado, en tanto, la cantidad de partícipes por fondo mutuo del sistema se cuadruplicó”, destacó la CMF.

A junio 2025, la industria totalizó inversiones por $86.437 miles de millones, equivalente a US$92.754 millones, similar al Presupuesto de la Nación presentado para 2026.

A nivel de activos, estos crecieron 23,86% entre junio de este año y el mismo mes del ejercicio previo.

“La industria de las AGF presenta un alto nivel de concentración, con solo tres entidades que reúnen más del 50% del total de partícipes a junio de 2025 (BancoEstado 33%, Banchile 12% y Santander 11%)”, indicó al regulador.

A nivel de activos, Banchile concentra el 24% de la industria, Santander el 18% y un 12% BCI.

Los fondos más grandes

Respecto de los fondos mutuos con mayor presencia de inversionistas, la CMF puntualizó en su reporte que estos corresponden a vehículos de deuda de corto plazo, con duración menor o igual a 90 días; fondos de deuda de corto plazo, con duración menor o igual a 365 días, y fondos de deuda de mediano y largo plazo, que en su conjunto representan el 64,9% del total de los montos invertidos a junio de 2025.

En esa línea, los fondos de deuda concentraron 1,9 millones de partícipes a junio, seguidos por vehículos de libre inversión, con 1,6 millones.

“Otra categoría que ha logrado mayor presencia a través de los años corresponde a los fondos de libre inversión, cuya participación alcanza un 28,4% a igual periodo”, dijo el regulador.

Por el lado de los inversionistas, de los 3.720.765 partícipes a junio, 2.375.890 se encontraban en vehículos con inversiones exclusivamente nacionales (63,9%), 89.010 en fondos que sólo apuestan por instrumentos extranjeros y 1.255.865 partícipes en fondos nacionales y extranjeros.

Según el informe, los fondos mutuos “presentan una alta concentración en instrumentos de origen nacional”, los que representan el 91% de la cartera. De dicho total, el 30% corresponde a instrumentos de intermediación bancaria, 19% a renta fija bancaria y 19% a renta variable.

En tanto, al cierre del primer semestre del año, las inversiones en instrumentos extranjeros se concentraron en emisiones con origen en Estados Unidos (44%), Luxemburgo (28,1%) e Irlanda (19,4%); para el resto de las inversiones offshore, los montos invertidos en cada país no superan el 4% de la cartera total.

Más sobre:MercadoFondos MutuosInversionesCMF

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Deslizamiento de tierra en ladera de Corral deja a ocho personas evacuadas

Inteligencia artificial: Cámara despacha al Senado proyecto que fija marco regulatorio para su uso en Chile

Bachelet inicia su periplo en China en medio de despliegue por la Secretaría General de la ONU

Un verano anticipado: informe climatológico adelanta altas temperaturas y escasez hídrica para octubre

Ley de Inteligencia: parlamentarios alzan quejas por ausencia del gobierno en discusión que atañe a Elizalde y a Cordero

El vínculo de Phillippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

5.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Deslizamiento de tierra en ladera de Corral deja a ocho personas evacuadas
Chile

Deslizamiento de tierra en ladera de Corral deja a ocho personas evacuadas

Inteligencia artificial: Cámara despacha al Senado proyecto que fija marco regulatorio para su uso en Chile

Bachelet inicia su periplo en China en medio de despliegue por la Secretaría General de la ONU

El vínculo de Phillippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario
Negocios

El vínculo de Phillippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario

Partícipes de fondos mutuos en Chile se acercan a cuatro millones y las inversiones superan los US$90 mil millones

SQM arremete contra la SEC y pide rechazar concesión eléctrica de Kimal-Lo Aguirre

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)
Tendencias

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa
El Deportivo

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile
Cultura y entretención

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

¿Cuál es la situación en Gaza tras el comienzo del alto el fuego?
Mundo

¿Cuál es la situación en Gaza tras el comienzo del alto el fuego?

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa