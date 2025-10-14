Partícipes de fondos mutuos en Chile se acercan a cuatro millones y las inversiones superan los US$90 mil millones

CMF multa a Santander y Bci por no remitir antecedentes requeridos en investigaciones penales

Dos millones de personas naturales y 3,7 millones de inversionistas totales (personas naturales y jurídicas) registra la industria de fondos mutuos (FFMM) en el país.

Esas son algunas de las principales cifras que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó en un reporte titulado Fondos mutuos en Chile: evolución y características de la industria, donde destacó que “ha ido aumentando significativamente su importancia en el tiempo”.

Según el informe, el patrimonio administrado creció a una tasa anual compuesta de 16% entre 2008 y 2024, y para el cierre del ejercicio pasado los fondos mutuos representaron un 21% de los activos de terceros administrados por instituciones no bancarias.

“El crecimiento experimentado por el mercado de FFMM en Chile no es ajeno a lo observado en otros países de la Ocde, ubicándose en 2020 en niveles comparables a los de España”, señaló la CMF.

A junio de 2025, la industria de FFMM estaba compuesta por 57 administradoras, de las cuales 22 gestionaban fondos mutuos. Para dicha fecha se registraban 476 fondos mutuos inscritos. El total de partícipes a igual periodo, que contabiliza el número de cuentas de personas naturales y jurídicas, alcanzó los 3.720.765.

La CMF detalló que solicitó una serie de antecedentes a las AGF correspondiente al cierre de 2024, datos que arrojaron que cerca de dos millones de inversionistas personas naturales participan en la industria de fondos mutuos. De dicha cifra, el 49,7% corresponde a mujeres.

Crecimiento de los gestores

Por otra parte, la CMF reportó que el número de administradoras que gestionan fondos mutuos “prácticamente se ha duplicado desde 1998 al 2025, pasando de 12 a 22 entidades a junio”.

En igual periodo, en promedio, estas administradoras pasaron de administrar 8 a 22 fondos cada una.

“Durante el periodo en estudio, la cantidad de fondos mutuos se ha quintuplicado, en tanto, la cantidad de partícipes por fondo mutuo del sistema se cuadruplicó”, destacó la CMF.

A junio 2025, la industria totalizó inversiones por $86.437 miles de millones, equivalente a US$92.754 millones, similar al Presupuesto de la Nación presentado para 2026.

A nivel de activos, estos crecieron 23,86% entre junio de este año y el mismo mes del ejercicio previo.

“La industria de las AGF presenta un alto nivel de concentración, con solo tres entidades que reúnen más del 50% del total de partícipes a junio de 2025 (BancoEstado 33%, Banchile 12% y Santander 11%)”, indicó al regulador.

A nivel de activos, Banchile concentra el 24% de la industria, Santander el 18% y un 12% BCI.

Los fondos más grandes

Respecto de los fondos mutuos con mayor presencia de inversionistas, la CMF puntualizó en su reporte que estos corresponden a vehículos de deuda de corto plazo, con duración menor o igual a 90 días; fondos de deuda de corto plazo, con duración menor o igual a 365 días, y fondos de deuda de mediano y largo plazo, que en su conjunto representan el 64,9% del total de los montos invertidos a junio de 2025.

En esa línea, los fondos de deuda concentraron 1,9 millones de partícipes a junio, seguidos por vehículos de libre inversión, con 1,6 millones.

“Otra categoría que ha logrado mayor presencia a través de los años corresponde a los fondos de libre inversión, cuya participación alcanza un 28,4% a igual periodo”, dijo el regulador.

Por el lado de los inversionistas, de los 3.720.765 partícipes a junio, 2.375.890 se encontraban en vehículos con inversiones exclusivamente nacionales (63,9%), 89.010 en fondos que sólo apuestan por instrumentos extranjeros y 1.255.865 partícipes en fondos nacionales y extranjeros.

Según el informe, los fondos mutuos “presentan una alta concentración en instrumentos de origen nacional”, los que representan el 91% de la cartera. De dicho total, el 30% corresponde a instrumentos de intermediación bancaria, 19% a renta fija bancaria y 19% a renta variable.

En tanto, al cierre del primer semestre del año, las inversiones en instrumentos extranjeros se concentraron en emisiones con origen en Estados Unidos (44%), Luxemburgo (28,1%) e Irlanda (19,4%); para el resto de las inversiones offshore, los montos invertidos en cada país no superan el 4% de la cartera total.