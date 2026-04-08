Presentan proyecto de 93 casas para la zona de Papudo por US$21 millones

Consorcio Punta Puyai, ligado a la inmobiliaria Prohabit, presentó un nuevo proyecto para la comuna de Papudo, Región de Valparaíso. La firma ya realizó siete iniciativas en la zona, según informan en sus canales oficiales, y va por una más.

La empresa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) la iniciativa llamada “Proyecto Inmobiliario Parque Puyai” por US$21 millones y para la construcción de 93 casas de un piso y de 70 metros cuadrados junto con un estacionamiento por cada unidad.

El terreno es de 5,56 hectáreas y se encuentra cerca del humedal urbano Estero Agua Salado y cerca de la playa de Punta Puyai. El terreno en cuestión también está rodeado de otras viviendas y es de las últimas que quedan sin construir dentro de la zona más próxima a la playa, según muestra la imagen satelital.

Ante el Seia se explicó que el proyecto será ejecutado en tres etapas constructivas consecutivas, en sitios de 500 m2en promedio. “Cada etapa tiene su propio permiso y lote matriz. En la primera etapa se construirán 32 casas y, según las condiciones de mercado, se irá definiendo si se avanza con las dos etapas siguientes de 31 y 30 casas, respectivamente”, dijo en su reporte.

Se espera que el inicio de la obra sea en el primer semestre del año 2027 y la primera etapa de la obra, con la construcción de 32 casas, termine luego de un año y cinco meses. De seguir construyendo de forma consecutiva, las tres etapas culminarían en cinco años.

En la declaración de impacto ambiental (DIA), el proyecto se justifica por “virtud de la disponibilidad de terreno existente en la comuna de Papudo, con vías de acceso y cercano a equipamiento y servicios”.

“El proyecto cuenta con permisos de edificación otorgados por la dirección de obras municipales de Papudo para los lotes que conforman el proyecto (MLP-3A6, MLP-3A8 y MLP-3A10), estableciendo expresamente que el proyecto se emplaza en un sector urbano del Plan Seccional Punta Puyai”, agregó ante el Seia.

Según consigna el Tribunal Ambiental, Consorcio Punta Puyai buscó revertir la declaración del humedal urbano Estero Agua Salada en Papudo, pero en 2023 se rechazó dicha solicitud.

“El proyecto debe ingresar de manera obligatoria al Seia debido a su cercanía al Humedal Estero Agua Salada, el cual se encuentra declarado como Humedal Urbano desde abril de 2022, mediante la Resolución Exenta Nro. 392 del Ministerio del Medio Ambiente, determinando que la distancia de la vivienda más cercana al Humedal corresponde aproximadamente a 17,63 m”, explica la empresa en su informe.

En tanto, el proyecto contempla la contratación de aproximadamente 60 trabajadores en el periodo de máxima demanda, para cada etapa constructiva, y 40 personas de forma promedio. Una vez en operación, la cifra baja a dos personas.

Prohabit es una firma nacida en 1982 y dedicada a los proyectos habitacionales, edificios de oficinas y parques industriales con foco en la Región de Valparaíso.

La empresa está ligada a la familia Latorre Díaz, donde Juan Carlos es el presidente del directorio y también ocupa el mismo cargo en Papudo Norte S.A. y Consorcio Punta Puyai S.A.