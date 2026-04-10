Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

El presidente de Entel, Juan Hurtado Vicuña, criticó la regulación actual del sector, que a su juicio obliga a tener cuatro operadores móviles, y llamó a retomar el camino que premia la innovación y fomenta la libre empresa.

En la carta a los accionistas publicada en la memoria anual de la compañía, Hurtado Vicuña destacó que “pese a las adversidades de la industria, en Entel nos hemos distinguido por ser la única operadora del sector en presentar resultados financieros positivos en Chile, demostrando la solidez de nuestro modelo de negocio”.

Sin embargo, indicó que “durante los últimos casi 15 años hemos visto un deterioro progresivo de la regulación que tiene al sector en una situación compleja. Existe una obsesión por forzar la participación de cuatro operadores móviles, no por evolución natural sino por imposición de variadas reglas y fallos judiciales, por encima de países con mucha mayor población como EE.UU, Alemania o Brasil, y otros de la OCDE”.

En este sentido sostuvo que existen cargas y obligaciones desproporcionadas; limitaciones al uso del espectro y costos para su cambio de uso; precarización de las concesiones; licitaciones de espectro con foco en recaudar; reglas disímiles en las exigencias de cumplimiento entre operadores, como en la primera licitación del 5G, entre otras.

“Esto impone dificultades a muchas compañías que no pueden alcanzar la escala necesaria para ser sostenibles en el tiempo. Chile fue siempre líder en promover políticas que premiaban la innovación y fomentaban la libre empresa, apoyados en derechos de propiedad sólidos, con un Estado facilitador que acompañaba, allanando el camino para el desarrollo competitivo de los negocios, siempre con respeto a normativa y pensando en el bienestar de los consumidores”, afirmó.

Por ello dijo “es tiempo de retomar ese camino exitoso. Con toda seguridad, esto permitirá invertir y desarrollar de manera sostenible el mercado de las telecomunicaciones, columna vertebral de la economía digital y habilitador natural de la actividad económica. Un sector de telecomunicaciones sano y pujante permitirá contribuir con mucho mayor impulso al crecimiento, colaborando así a que las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades”.

Perspectivas

Añadió que mirando a futuro los focos estratégicos de la compañía se mantienen en tener un liderazgo en los mercados maduros en Chile, como móvil y fijo B2B, asegurando rentabilidades compatibles con el desarrollo del negocio; incrementar la escala en el negocio móvil en Perú, de manera de asegurar mejores márgenes; expansión en el negocio hogar en ambos países en un entorno de operadores integrados, potenciado por el uso de infraestructuras de fibra compartidas.

En este sentido destacó dos áreas con potencial de crecimiento. “Una es Entel Digital, que estamos convencidos puede expandirse en dos o tres veces sus ingresos y generar rentabilidades adecuadas, sobre la base de servicios digitales para las empresas, alineadas a nuestro core de negocios, como lo hacen varias grandes empresas de telecomunicaciones del mundo”.

Lo segundo, dijo “es que estamos invirtiendo fuerte en negocios adyacentes a nuestra oferta de conectividad en B2C; aquí hay muchas opciones de interés, como ofertas complementarias para el Hogar, o expandir nuestro negocio financiero, ya muy importante en el financiamiento de terminales. Tenemos la marca, los canales, los talentos y la confianza de nuestros clientes para generar una oferta de valor diferenciadora, tanto en Chile como en Perú”.

A fines de enero Entel reportó sus resultados financieros al cierre del 2025, en los cuales mostró un fuerte crecimiento de sus ganancias durante el año. La firma totalizó utilidades de $191.397 millones (US$211 millones), lo que equivale a casi triplicar lo obtenido en el 2024. En concreto el resultado subió un 183% desde los $67.672 millones (US$75 millones) del año pasado.