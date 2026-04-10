SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

    “Durante los últimos casi 15 años hemos visto un deterioro progresivo de la regulación que tiene al sector en una situación compleja. Existe una obsesión por forzar la participación de cuatro operadores móviles, no por evolución natural sino por imposición de variadas reglas y fallos judiciales", dijo Juan Hurtado Vicuña.

    Por 
    Patricia San Juan
    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa. Richard Ulloa.

    El presidente de Entel, Juan Hurtado Vicuña, criticó la regulación actual del sector, que a su juicio obliga a tener cuatro operadores móviles, y llamó a retomar el camino que premia la innovación y fomenta la libre empresa.

    En la carta a los accionistas publicada en la memoria anual de la compañía, Hurtado Vicuña destacó que “pese a las adversidades de la industria, en Entel nos hemos distinguido por ser la única operadora del sector en presentar resultados financieros positivos en Chile, demostrando la solidez de nuestro modelo de negocio”.

    Sin embargo, indicó que “durante los últimos casi 15 años hemos visto un deterioro progresivo de la regulación que tiene al sector en una situación compleja. Existe una obsesión por forzar la participación de cuatro operadores móviles, no por evolución natural sino por imposición de variadas reglas y fallos judiciales, por encima de países con mucha mayor población como EE.UU, Alemania o Brasil, y otros de la OCDE”.

    En este sentido sostuvo que existen cargas y obligaciones desproporcionadas; limitaciones al uso del espectro y costos para su cambio de uso; precarización de las concesiones; licitaciones de espectro con foco en recaudar; reglas disímiles en las exigencias de cumplimiento entre operadores, como en la primera licitación del 5G, entre otras.

    “Esto impone dificultades a muchas compañías que no pueden alcanzar la escala necesaria para ser sostenibles en el tiempo. Chile fue siempre líder en promover políticas que premiaban la innovación y fomentaban la libre empresa, apoyados en derechos de propiedad sólidos, con un Estado facilitador que acompañaba, allanando el camino para el desarrollo competitivo de los negocios, siempre con respeto a normativa y pensando en el bienestar de los consumidores”, afirmó.

    Por ello dijo “es tiempo de retomar ese camino exitoso. Con toda seguridad, esto permitirá invertir y desarrollar de manera sostenible el mercado de las telecomunicaciones, columna vertebral de la economía digital y habilitador natural de la actividad económica. Un sector de telecomunicaciones sano y pujante permitirá contribuir con mucho mayor impulso al crecimiento, colaborando así a que las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades”.

    Perspectivas

    Añadió que mirando a futuro los focos estratégicos de la compañía se mantienen en tener un liderazgo en los mercados maduros en Chile, como móvil y fijo B2B, asegurando rentabilidades compatibles con el desarrollo del negocio; incrementar la escala en el negocio móvil en Perú, de manera de asegurar mejores márgenes; expansión en el negocio hogar en ambos países en un entorno de operadores integrados, potenciado por el uso de infraestructuras de fibra compartidas.

    En este sentido destacó dos áreas con potencial de crecimiento. “Una es Entel Digital, que estamos convencidos puede expandirse en dos o tres veces sus ingresos y generar rentabilidades adecuadas, sobre la base de servicios digitales para las empresas, alineadas a nuestro core de negocios, como lo hacen varias grandes empresas de telecomunicaciones del mundo”.

    Lo segundo, dijo “es que estamos invirtiendo fuerte en negocios adyacentes a nuestra oferta de conectividad en B2C; aquí hay muchas opciones de interés, como ofertas complementarias para el Hogar, o expandir nuestro negocio financiero, ya muy importante en el financiamiento de terminales. Tenemos la marca, los canales, los talentos y la confianza de nuestros clientes para generar una oferta de valor diferenciadora, tanto en Chile como en Perú”.

    A fines de enero Entel reportó sus resultados financieros al cierre del 2025, en los cuales mostró un fuerte crecimiento de sus ganancias durante el año. La firma totalizó utilidades de $191.397 millones (US$211 millones), lo que equivale a casi triplicar lo obtenido en el 2024. En concreto el resultado subió un 183% desde los $67.672 millones (US$75 millones) del año pasado.

    Más sobre:TelecomunicacionesEntelTelefonía MóvilJuan Hurtado Vicuña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    Fundadores de Republicanos regresan a la primera línea y apuestan por giro a las raíces del partido

    Primer informe de auditoría al Estado arroja que más de 2.500 funcionarios se incorporaron a plantas de servicios durante últimos meses de gobierno de Boric

    Lo más leído

    1.
    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    2.
    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    Justicia confirma condena a Walmart Chile por bullying laboral contra trabajadora venezolana

    3.
    Así es Qinto, el nuevo espacio de 25 mil metros cuadrados que inaugura hoy Cenco Costanera

    Así es Qinto, el nuevo espacio de 25 mil metros cuadrados que inaugura hoy Cenco Costanera

    4.
    Máximo Pacheco defiende su gestión en Codelco en medio de críticas del gobierno

    Máximo Pacheco defiende su gestión en Codelco en medio de críticas del gobierno

    5.
    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”
    Chile

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa
    Negocios

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

    Pese a debilidad del mercado laboral, despidos por necesidad de la empresa caen casi 16% en enero

    La ilusión de la autosuficiencia energética

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral
    El Deportivo

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    Fernando Gago revela cuándo volverán Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero a la formación estelar de la U

    Una buena noticia para Daniel Garnero: Sebastián Arancibia deja atrás su lesión y vuelve a las citaciones en la UC

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road
    Cultura y entretención

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Escritora peruana Carmen Ollé recibe Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza
    Mundo

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Irán condiciona el inicio de las negociaciones en Pakistán al levantamiento de sanciones y la tregua en Líbano

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis