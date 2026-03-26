Presidente de Itaú promete a sus accionistas “sostener, hacia adelante, niveles de distribución de dividendos superiores”

En la carta dirigida a los accionistas que esta contenida en la memoria anual, el presidente del banco Itaú, Ricardo Villela Marino, prometió que hacia adelante el banco podrá distribuir más dividendos versus lo ocurrido en el pasado.

Pero antes de profundizar en aquello, Villela recordó que en coherencia con la hoja de ruta que han fijado en la institución, “Itaú Colombia inició una nueva etapa de ajuste, definiendo la venta de la cartera de activos, pasivos y clientes con foco en la banca minorista en Colombia y Panamá, con el objetivo de concentrarse en Itaú Corporate, Tesorería y sus filiales Itaú Comisionista de Bolsa e Itaú Fiduciaria, manteniendo la banca privada a través de Itaú Miami”.

Explicó que “esta decisión —sujeta a las aprobaciones regulatorias— reafirma el compromiso de largo plazo del Grupo Itaú con Colombia y responde a un modelo más enfocado y eficiente. En conjunto, estas medidas fortalecen nuestra posición competitiva en la región y consolidan una estructura más robusta para seguir generando valor. Asimismo, reflejan la responsabilidad del directorio de resguardar la eficiencia del capital y orientar la estrategia hacia segmentos donde contamos con claras ventajas competitivas”.

El presidente de Itaú Chile constató que el resultado consolidado atribuible a los tenedores patrimoniales alcanzó $428.092 millones, un alza de 13,7% interanual. “Este desempeño se logró en un contexto de bajo dinamismo crediticio en Chile y Colombia, lo que evidencia la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la disciplina en la gestión del capital y del riesgo”, dijo.

Agregó que “ante el menor crecimiento de la cartera, la generación de ingresos estuvo marcada por mayor foco en el objetivo de principalidad. Lo anterior derivó en una mejora en el mix de ingresos, consiguiendo un mayor resultado por comisiones (que alcanzaron $216.841 millones a nivel consolidado), estabilidad en el margen financiero —potenciada por el desarrollo de la tesorería de clientes—, contención de los spreads comerciales, capturando el efecto positivo del destacado crecimiento en la cartera de captaciones de clientes y mejora en la gestión de riesgos de mercado”.

A su vez, sostuvo que “durante 2025 destacó la disciplina en el control de gastos y del riesgo de crédito, sobresaliendo en la industria en términos de mejora relativa en los niveles de costo de crédito”.

Resultados y dividendos

Con este telón de fondo, destacó que “en Chile la utilidad alcanzó $422.297 millones, reflejando la fortaleza de nuestra operación principal. En tanto que, en Colombia, la utilidad fue de $5.795 millones, coherente con el proceso de transición estratégica orientado a focalizar el negocio y fortalecer la eficiencia en el uso del capital”.

Al respecto, señaló que “en coherencia con los resultados obtenidos y con una política financiera equilibrada, el directorio acordó proponer a la junta de accionistas la distribución del 60% de las utilidades del ejercicio 2025, equivalente a $256.855 millones, manteniendo el 40% restante como utilidades retenidas para fortalecer la base de capital y respaldar el crecimiento futuro del banco”.

En ese sentido, añadió que “durante el ejercicio, alcanzamos además un nivel de capitalización consistente con nuestro apetito de capital revisado, lo que nos permite contar con mayor flexibilidad en la gestión del capital y sostener, hacia adelante, niveles de distribución de dividendos superiores a los observados en el pasado, en línea con una política financiera prudente y sostenible”.