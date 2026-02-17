Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

El presidente electo José Antonio Kast descartó abandonar el relato de que su gobierno es de emergencia. En el tema económico, este discurso se ha relacionado con hacer crecer la economía a un mayor ritmo, generar más empleo, acelerar la tramitación de los proyectos de inversión y ajustar el gasto fiscal.

Sobre lo que tiene relación con el manejo de las finanzas públicas. El objetivo de la nueva administración es un recorte de US$ 6 mil millones.

“Tenemos un problema de gasto excesivo. Esos son números objetivos, no es que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. No, todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme”, dijo el mandatario electo.

El presidente electo se manifestó en el debate presupuestario en el contexto de las necesidades que identificó luego de su visita a Puerto Montt, donde se reunió con el alcalde de la comuna, Rodrigo Wainraihgt, y de cara al término oficial de sus vacaciones.

La discusión presupuestaria volvió a estar en la palestra luego de la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El reciente IFP reveló un déficit fiscal estructural de 3,6% del PIB en 2025 (unos US$13.200 millones), lo que constituye un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y muy superior al 2,2% del informe del tercer trimestre. De esta forma, se consolidó el tercer incumplimiento de la meta fiscal autoimpuesta por parte de la actual administración.

En esa línea, el presidente electo descartó la tesis del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, contra el relato del gobierno de emergencia. El secretario de Estado, en una entrevista concedida a CNN Chile este martes, dijo: “Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

“Yo le diría a todos, no solamente a un ministro, que tenemos problemas reales”, comentó.