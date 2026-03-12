SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presupuesto que destinaron las AFP a la Asociación se redujo 37% el año pasado

    El financiamiento oficial que desembolsaron las AFP para la operación del gremio el año pasado fue similar al de 2024, cercano a $5 mil millones. Pero ya no pagaron $3 mil millones adicionales para hacer campañas publicitarias como sí ocurrió en el momento más álgido de la industria.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Financiamiento de las AFP a la Asociación se redujo 37% el año pasado

    El presupuesto que destinaron las AFP para financiar el gremio que las representa se redujo un 37% el año pasado.

    Esto ocurrió porque ya no desembolsaron miles de millones de pesos para financiar campañas publicitarias, como sí lo hicieron en 2024, en el momento más álgido de la industria en medio de la discusión de la reforma previsional que terminó siendo aprobada con un sistema donde el gobierno no logró terminar con las AFP y debió renunciar a la idea de separar la industria, pero sí avanzó hacia mayor competencia y menores comisiones mediante la licitación del stock de afiliados.

    En concreto, según los estados financieros de las seis de siete administradoras del mercado que integran la Asociación de AFP -Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo; solo Uno no forma parte-, el año pasado entregaron un total de $5.225 millones al gremio, esto representa $3.140 millones menos que en 2024, año en que inyectaron $8.365 millones.

    Precisamente la baja no se explica por las cuotas ordinarias que destinan para financiar la operación del gremio, porque según revelan los estados financieros de las AFP socias, dicho financiamiento se mantuvo sin mayores modificaciones en 2025, totalizando cerca de $5 mil millones.

    El gran cambio vino por parte de las cuotas extraordinarias, porque si en 2024 totalizaron más de $3 mil millones; el año pasado fueron menos de $300 millones.

    Es que en 2024 las AFP inyectaron recursos extraordinarios para hacer campañas publicitarias. Esto, en un año que estuvo marcado por la campaña publicitaria “Yo quiero elegir” que impulsó el gremio. “Que el 6% adicional de tu cotización previsional vaya completo a tu cuenta individual. Sin letra chica”, decía uno de los spots que fue cuestionado por el gobierno en reiteradas ocasiones en 2024.

    “Es muy impresionante lo que han hecho las AFP durante todos los últimos años, una campaña sistemática en contra de toda idea de reforma previsional”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en octubre de 2024. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, varias veces emplazó a las AFP a transparentar cuánto dinero habían gastado en hacer estas campañas comunicacionales.

    Lo que pagan las AFP

    La cuota ordinaria que paga cada AFP al gremio es variable, porque depende también del tamaño que tenga cada administradora, tanto en número de afiliados como en monto de activos administrados.

    Habitat es la que hizo el mayor pago el año pasado ($1.161 millones), mientras que Planvital hizo la menor inyección de recursos ($641 millones). Entremedio se ubicaron Modelo ($652 millones), Cuprum ($790 millones), Capital ($955 millones), y Provida ($1.026 millones).

    Casi la totalidad de esos montos corresponden a las cuotas ordinarias, es decir, lo que se definió para el presupuesto oficial de 2025. Esto, considerando que los gastos extraordinarios que se presentan cada año representaron en promedio tan solo unos $47 millones por cada AFP.

    Es que cada vez que la Asociación de AFP quiere hacer una campaña publicitaria relevante, que está fuera del presupuesto aprobado, debe ir al comité de gerentes generales y al comité de presidentes, para presentar el spot que quieren hacer, y los recursos extraordinarios que requieren para hacerlo realidad.

    Eso fue lo que ocurrió en 2024, y que se tradujo en cuatro cuotas extraordinarias que pagaron las AFP ese año, que sumaron $3 mil millones adicionales para el gremio. En ese caso, lo que pagó cada AFP se repartió en partes iguales, ya que cada una inyectó cerca de $550 millones.

    El total de lo que recibió la Asociación por recursos extraordinarios en 2024 es cinco veces más que lo desembolsado por las AFP en 2023 ($590 millones), pero solo es levemente superior a los $2.940 millones que pagaron en 2022, cuando hicieron campañas publicitarias por el retiro del 10%, pero también en el marco del plebiscito constitucional. De hecho, fue ese año cuando surgió la campaña publicitaria “Yo quiero elegir”.

    El año pasado, ya con la reforma previsional aprobada, sin retiros del 10%, y sin plebiscito constitucional, no hubo campañas publicitarias por parte de las AFP.

    Más sobre:PensionesAFPEmpresasAsociación de AFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    Informe de LyD: si gobierno de Boric cumplía metas fiscales, deuda pública sería hoy 5 puntos más baja

    Lo más leído

    1.
    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    2.
    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    Ministro de Trabajo dice que se pueden “revisar ciertos aspectos” de las 40 horas, pero ex DT anticipan poco espacio para cambios vía dictamen

    3.
    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    4.
    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    5.
    Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

    Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Emiten aviso de marejadas hasta el sábado: estos son los sectores afectados y horarios de mayor oleaje

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática
    Chile

    Machado valora postura del gobierno de Boric ante Venezuela y el respaldo de Kast a una transición democrática

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector
    Negocios

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El juicio de los expertos al decreto del gobierno de Kast para acelerar los permisos ambientales

    Aumento de tensiones en Medio Oriente vuelve a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago se acopla a la tendencia

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League
    El Deportivo

    El feroz reto de Enzo Fernández al arquero del Chelsea por sus errores ante el PSG en la Champions League

    Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town

    Joaquín Niemann tiene un auspicioso comienzo en el LIV de Singapur

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura
    Cultura y entretención

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos admite que la Armada no está lista para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz

    Líder supremo de Irán llama a mantener cierre del estrecho de Ormuz para “presionar al enemigo”

    ¿Jeffrey Epstein tuvo un hijo?: La impactante confesión del financiero pedófilo a una de sus víctimas

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres