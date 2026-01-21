Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

Luego de 852 días en tramitación, el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile (SEA) dio luz verde al proyecto Parque Eólico Wayra de la francesa Électricité de France (EDF). La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Desde el SEA explican que el EIA de la iniciativa, que considera una inversión de US$ 623,9 millones, fue aprobado de forma unánime y que su plazo de tramitación fue un 15% menor al promedio de 2025.

Sobre el proyecto, según explicó la firma al momento del ingreso del proyecto, se ubica en terreno licitado por el Estado en la “zona de reserva eólica Taltal”. Dicho predio se ubica en el sector rural de la comuna de Taltal, provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, a aproximadamente 39 km al oriente del pueblo costero de Paposo.

El proyecto se conformará por 48 aerogeneradores de hasta 8 MW de potencia nominal cada uno, totalizando 384 MW, además de tres zonas de paneles solares (áreas Norte, Noreste y Este) que suman una potencia de 173 MWn, sumando una potencia de proyecto de hasta 557 MW que, en adición a un almacenamiento en baterías con capacidad máxima hasta 750 MWh aproximadamente, será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La iniciativa, abarcando todas sus partes y obras, cubrirá una superficie aproximada de 278,85 ha, lo que equivale a casi cuatro Parques O’Higgins.

Una vez que comiencen las obras, la firma proyecta que la fase de construcción esté lista en 20 meses y la operación dure 40 años. “Cabe mencionar que 9 meses después de iniciada la fase de operación, tendrá lugar la construcción y habilitación de las áreas solares del proyecto, que tendrá una duración de 15 meses”, explica en su informe ante el SEA.

De acuerdo con su plan original, la empresa espera iniciar la construcción del proyecto en mayo de este año, con el comienzo de las obras para el camino de acceso del proyecto.

En relación con la mano de obra, la EDF estima un promedio de 300 personas y un máximo de 506. Una vez en operación, la mano de obra promedio baja a 20 personas y la máxima llega a 50.

EDF en Chile cuenta con oficinas en la Región de Magallanes y Metropolitana. En relación a los proyectos de generación eléctrica, en operación cuenta con dos solares, uno eólico y dos a gas.