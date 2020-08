Retiro del 10%: Zaldívar dice que espera que dinero sea usado en bienes de primera necesidad y no en televisores “plasma” como se vio en Perú

Una de las más férreas defensoras de mantener los recursos previsionales para garantizar mejores pensiones en el futuro ha sido la ministra del Trabajo María José Zaldívar, quien en el marco del retiro masivo de estos fondos volvió a entrar de nuevo al tema.

En conversación con radio La Clave la ministra Zaldívar manifestó no sentirse sorprendida con el alto fluyo de personas que en menos de una semana han retirado sus fondos de pensiones. En este sentido, y haciéndose eco de lo que ya anticipan los expertos, la titular de esa cartera dijo que esta situación pudiera un fuerte impacto en el consumo.

“La variable consumo es un tema que lo ha estado viendo el ministerio de Economía y, efectivamente, puede ser que haya un impulso en las compras”, dijo.

Ante este escenario, Zaldívar dijo “ojalá sean artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú que uno veía gente saliendo con plasma de las tiendas”.

Esto, porque según enfatizó la ministra, esta facultad extraordinaria se llevó a cabo por que “acá se pensó realmente en las personas, y es un hecho evidente que están viviendo una situación muy compleja”.

No obstante a eso, insistió en reiterar su crítica respecto a la no focalización de esta norma tal como ella misma planteó durante su discusión. “Me parece que una persona que recibe un sueldo alto (como los ministros) no corresponde que el Estado dé un subsidio”.

Así, insistió en reiterar su preferencia por las herramientas diseñadas por el Ejecutivo para enfrentar esta situación de crisis, sobre las cuales destacó “que se hayan dado facilidades en los créditos hipotecarios o en las deudas de consumo, pero enfrentan situaciones de contingencia de necesidad presente de recursos para necesidades que son concretas que nosotros creemos que debiera ser el destino de ese 10%”