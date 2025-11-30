BLACK SALE $990
    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Mediante un documento, la bancada del partido señaló que el Presupuesto 2026 “arrastra errores estructurales de proyección”, posterga ajustes inevitables y deja al próximo gobierno con un estrecho margen fiscal y mayores riesgos de ejecución durante el próximo año.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Con todo, la minuta concluye que el Presupuesto 2026 “arrastra errores estructurales de proyección”, posterga ajustes inevitables y deja al próximo gobierno con un estrecho margen fiscal y mayores riesgos de ejecución durante el próximo año.

    En medio de las críticas por una eventual sobreestimación del gasto fiscal, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) difundió una minuta técnica en la que cuestiona las bases macroeconómicas del Presupuesto 2026 y acusa un escenario fiscal “excesivamente optimista” por parte del gobierno.

    Según el documento, el crecimiento del gasto proyectado para 2026, de 1,7%, estaría sustentado nuevamente en estimaciones de ingresos que no se condicen con la ejecución efectiva de años anteriores. RN sostiene que, si se comparan los ingresos presupuestados con los ingresos efectivos, se repite un patrón de brechas negativas significativas: en 2023 y 2024 los desvíos superaron el 6%, mientras que para 2025 ya se reconoció una corrección a la baja cercana a los US$3.200 millones.

    La minuta advierte que el propio Consejo Fiscal Autónomo había señalado que, en ausencia de nuevos ingresos, el gasto compatible con la meta de Balance Estructural para 2026 debía crecer solo un 0,7%, margen que, según RN, habría sido completamente consumido por el proyecto impulsado desde Hacienda.

    Errores de proyección y escenario macro “forzado”

    Uno de los principales cuestionamientos apunta a la proyección de un crecimiento de los ingresos tributarios de 7,3% para 2026. Para RN, ese cálculo no tendría sustento considerando que la actividad agregada crecería solo 2,5% y que ya no existirían cambios normativos relevantes que expliquen un aumento de esa magnitud.

    El documento también marca contradicciones internas en el escenario macroeconómico: mientras el gobierno proyecta una caída histórica de la inversión pública, con un recorte real de 16,4% en el Ministerio de Obras Públicas, al mismo tiempo se estiman crecimientos de base imponible que, a juicio de la bancada, resultan incompatibles entre sí.

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Riesgos por deuda flotante y baja holgura fiscal

    RN también alerta sobre la subestimación de deuda flotante, especialmente en el sector Salud y en el Ministerio de Vivienda. En el caso hospitalario, se indica que, pese a ajustes contables, gremios y proveedores estiman pasivos no reconocidos por hasta US$150 millones adicionales. En Serviu, en tanto, se menciona que las obligaciones reales podrían acercarse a los US$1.000 millones, muy por sobre lo reconocido oficialmente.

    A esto se suma la baja disponibilidad de fondos soberanos. El saldo del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se ubicó en torno a US$3.877 millones a septiembre de 2025, cerca de la mitad de su nivel en 2022, lo que, según RN, limita severamente la capacidad del Estado para enfrentar futuras crisis.

    Transporte, gratuidad y licencias médicas

    Entre otros puntos, la bancada cuestiona el alto gasto comprometido en el sistema de transporte metropolitano, cuyos subsidios superarían el $billón anual en Santiago, así como la ausencia de monitoreo efectivo en programas sociales, particularmente en la gratuidad en educación superior.

    Finalmente, RN sostiene que los esfuerzos para contener el gasto por licencias médicas fraudulentas han resultado insuficientes y que persisten incentivos estructurales al ausentismo en el sector público, lo que seguiría presionando el gasto en salud.

    Con todo, la minuta concluye que el Presupuesto 2026 “arrastra errores estructurales de proyección”, posterga ajustes inevitables y deja al próximo gobierno con un estrecho margen fiscal y mayores riesgos de ejecución durante el próximo año.

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
