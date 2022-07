Rodrigo Valdés ante propuesta de nueva Convención si gana el Rechazo: “He pensado siempre que es la manera de hacerlo”

Quedan solo 7 semanas para que la ciudadanía decida si Aprueba o Rechaza la propuesta de nueva Constitución. La semana pasada el presidente Gabriel Boric, dijo que ante un eventual triunfo del Rechazo el 4 de septiembre, convocará a un nuevo proceso constituyente. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien hace poco dejó de militar en el PPD, señaló que le parece que es la vía correcta, para llevar a cabo los cambios que pide la gente.

“He pensado siempre que es la manera de hacerlo. Hay argumentos muy pobres como que esto cuesta plata. Cuesta un pelo de la cola del total fiscal que gastamos. Que va a demorar más tiempo. Démosle seis meses. Los colombianos hicieron una Constitución en seis meses. Creo que es clave empezar a discutir en seriedad en cómo se construye esa convención. Salió una idea de Jorge Correa que es muy interesante, de 50 personas por ejemplo. Me encantaría ver listas nacionales. Sería bueno que los escaños reservados fueran proporcionales a la votación efectiva que tengan esas listas. Podríamos pensar en listas nacionales cerradas y bloqueadas. Hay una tensión respecto de los técnicos. Bueno que los partidos pongan los técnicos arriba en las listas. Si es tan importante, van a poner al Pato Zapata, a la gente que sabe de estas cosas. Creo que es importante mantener el tema de la paridad”, sostuvo en Radio Duna.

Además, planteó que vale la pena tomar más tiempo en redactar una nueva Carta Magna, y que cree que las constituciones no debieran definir tanta política pública.

“Creo al final del día, demorarnos seis meses más o un año más en esto que es tan importante, creo que vale la pena. Jorge Correa hace un argumento bien interesante en El Mercurio. Dice que implementar la Constitución que se propone también va a ser un camino larguísimo, y si le sumas los cambios que habría que hacerle también es muy largo. Converger en algo que represente a más gente, que sea más simple. Tengo muchas dudas de que las constituciones tengan que definir tanta política pública. La actual define y la nueva define, y las define en la lógica del péndulo”, indicó.

Por otro lado, dijo estar de acuerdo con los planteamientos del expresidente Ricardo Lagos, y afirmó que el rol del centro será clave para el futuro del proceso.

“Siempre he sido muy dudoso de qué camino es mejor. Me representa muy bien la carta del presidente Lagos. Creo que es una carta que nos representa a muchos, respecto de estar bien tostado con el proceso, pero bien dudoso respecto de qué camino es mejor. Es muy importante que en las próximas semanas los campos del Rechazo y Apruebo vayan ofreciendo más respecto a cómo es el camino posterior. Aquí ha habido avances y retrocesos. El PPD hizo una interesante lista. Encontré brutalmente importante lo que hizo el PPD, de decir, saben qué esta Constitución que nos proponen no es perfecta, necesita un montón de cambios. De hecho, yo agregaría otros. El tratamiento del agua es un desastre. El punto es que tuvo muy poco eco, y recién está teniendo eco. El Partido Socialista le dio un portazo, pero empezó a abrirlo anoche parece. Este camino es muy importante”, señaló.

Y agregó que “del lado de la derecha también. Sacaron su documento de los diez puntos, creo que fue un avance relevante. Para mi gusto insuficiente, porque todavía no tiene precisiones de cosas que son clave. Pero después sale el ex convencional Rodrigo Álvarez, y pega un portazo. Dice esas diez son más que suficientes. Estamos en un momento bien importante en que las fuerzas más centristas de cada lado, tienen que hacer un esfuerzo grande para convencer a mucha gente, que está viendo el proceso posterior como la pregunta central. Lo que es claro es que lo que tenemos no sirve, y lo que nos proponen no sirve”.