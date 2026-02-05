SUSCRÍBETE POR $1100
    Sociedad propietaria del inmueble del Club de La Unión acusa “grave error” en incautación de bienes que se buscan rematar

    Durante la diligencia, el liquidador del proceso de quiebra de la Corporación Club de La Unión justificó la incautación total de los bienes del edificio señalando que existía “controversia” sobre el dominio de los bienes muebles y obras de arte.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    15/05/2024

    Durante el miércoles se dio a conocer un proceso de incautación de bienes del Club de La Unión, histórico edificio ubicado en el centro de Santiago, con miras a un eventual remate. Esta situación se originó luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el recurso interpuesto por los abogados del recinto contra la resolución que declaró la liquidación de la sociedad, a comienzos de 2025.

    El recinto arrastra una compleja situación financiera desde hace varios años, la cual se vio profundizada tras el estallido social de 2019 y la posterior crisis sanitaria, según informó el mismo abogado de la parte deudora en el marco del proceso de incautación de bienes.

    Durante el proceso, el liquidador de la quiebra de la Corporación Club de La Unión, Ernesto Pérez, inventarió una serie de objetos del edificio, entre ellos una colección de obras de arte.

    Respecto de este proceso, la sociedad propietaria de los activos y del inmueble histórico donde opera la Corporación Club de la Unión en Santiago -la deudora en este proceso-, Unión Inmobiliaria S.A., señaló en un comunicado que “ante la diligencia realizada por el liquidador, Sr. Ernesto Pérez Vera, el pasado 29 de enero, Unión Inmobiliaria S.A. declara tajantemente que se han incautado de forma errónea bienes que son de nuestra exclusiva propiedad”.

    “La Corporación Club de la Unión de Santiago (deudora en el proceso concursal) ocupaba el inmueble y sus bienes solo en calidad de mera tenedora, en virtud de un contrato de comodato suscrito hace varias décadas, y jamás ha ostentado el dominio de dichos activos. En consecuencia, ejerceremos todas las acciones que la ley nos franquea para excluir nuestros bienes de esta incautación”, agregaron en el documento firmado por el directorio de la sociedad.

    Pese a que la deudora sostuvo durante el proceso que los bienes pertenecen al propietario del inmueble, el liquidador justificó durante la diligencia la incautación total de los objetos del edificio, señalando que existía “controversia” sobre el dominio de los bienes muebles y obras de arte. Estas últimas corresponderían, en su mayoría, a “donaciones realizadas al Club de La Unión de Santiago, tanto antes como después de la enajenación del inmueble por parte de la deudora”, según quedó constatado en el acta de incautación.

    Al respecto, el abogado director del club, Vicente Sáez, comentó a Pulso que “el abogado de la Unión Inmobiliaria hizo esto presente durante la diligencia de incautación, y lo que corresponde ahora es que se abra un proceso respecto de la propiedad de los bienes, en que Unión Inmobiliaria S.A. acreditará el dominio de estos bienes incautados”.

    “Asimismo, se aclara a la opinión pública que no existe en el señalado proceso concursal fecha ni autorización judicial para remate alguno. Cualquier información sobre subastas de bienes de Unión Inmobiliaria S.A. en los próximos días es absolutamente errónea, induce a engaño y solo genera confusión en el mercado y la ciudadanía”, finaliza la sociedad.

