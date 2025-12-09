Subsidio a la tasa: ¿En qué comunas están las viviendas de menos de UF4.000?

Desde distintos sectores de la construcción y el mundo inmobiliario se ha aplaudido el subsidio a la tasa hipotecaria, al poder reactivar las compras de viviendas que se había mantenido estancada durante los últimos años.

De acuerdo a las últimas cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, hasta el 21 de noviembre de este 2025 la banca ha recibido casi 42 mil solicitudes elegibles para poder optar al subsidio. Esto equivale a casi un 84% de los 50 mil subvenciones que entregará el estado.

De estas, poco más de 22 mil se encontraban aprobadas por los bancos, y otras 14.985 adicionales estaban en etapa de evaluación. En total, 10.259 ya fueron cursadas, con un flujo de de crédito acumulado de US$1.126 millones.

Esta iniciativa, creada entre el gobierno, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Abif, apunta específicamente a las propiedades de menos de UF4.000. De acuerdo a un sondeo realizado por Tinsa By Accumin, el stock de viviendas que son elegibles para el subsidio alcanza 8.431 unidades en la Región Metropolitana.

El análisis muestra que la mayor concentración se observa en el centro y sectores cercanos a Santiago Centro y Estación Central, donde la densificación es mayor. En estas comunas existen 1.750 y 845 unidades disponibles respectivamente.

Pero además de estas comunas, se observa que hay un gran stock en comunas como Ñuñoa y La Florida, en zonas cercanas a estaciones de la línea del Metro. En Ñuñoa, actualmente existen 688 departamentos disponibles y en La Florida, 1.634. Tinsa, apunta a que estas son comunas que son tradicionalmente activas en este rango de precios en el mercado inmobiliario.

“Básicamente la única comuna del sector oriente que mantiene oferta de departamentos para entrega inmediata en el segmento, es Ñuñoa. Pese a ubicarse en el sector oriente, mantiene un desarrollo relevante de unidades compactas (de baja superficie), orientadas principalmente a profesionales jóvenes que buscan combinar la vida de barrio propia de la comuna con buena conectividad, equipamiento y servicios”, explica Felipe García, director para cono sur de Tinsa.

García detalla que en Ñuñoa “en este segmento es posible encontrar una oferta significativa de unidades bajo las 4.000 UF, aunque mayoritariamente en formatos tipo “studio” o departamentos de 1 dormitorio, donde la superficie tiende a ser más acotada. De hecho, las unidades bajo 4.000 UF en Ñuñoa registran hoy un promedio de 38 metros cuadrados”.