SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Un estudio de Horse analizó a las empresas y CEO de Chile más allá del mundo de los negocios y considerando temas a su interacción con las personas y posicionamiento de sus marcas, entre otros temas.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Falabella, el “Tio Wom” y Alejandra Mustakis destacan en el ranking de la “nueva era en el liderazgo empresarial”

La consultora Horse publicó la tercera edición del Thought Leaders 100 Chile, el listado que evalúa a los ejecutivos y compañías que están liderando la transformación empresarial en base a “la adopción de un modelo de liderazgo responsable, transparente y sostenible”.

El ranking Thought Leaders 100, dijo la consultora, es un reconocimiento a los CEOs y compañías disruptivas, que no temen al cambio y están inaugurando una nueva era en el mundo empresarial.

El listado realizado con big data mide la reputación de las empresas y sus líderes en base a conceptos como “narrativa sólida”, “consistencia en los canales” y “persistencia en el tiempo”. Además, el estudio mide temas como la “innovación”, “talento”, “sustentabilidad” y “negocios”.

El estudio destacó que el sector de alimentos y bebidas “está en la cima en la carrera por el posicionamiento y la disrupción” y que Linkedin se consolida como la plataforma más relevante para el posicionamiento ejecutivo.

La muestra considera “artículos periodísticos”, publicaciones en X y LinkedIn e interacciones en redes sociales, entre agosto del año pasado y de este 2025.

Comparado con Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, Horse dijo que el país “presenta mayor espacio de crecimiento en digital engagement (interacción con los clientes): en seguidores, actividad e interacciones; tanto las empresas como los ejecutivos muestran niveles de adopción más bajos en nuevas plataformas, a diferencia de lo que sucede en la región; y margen de mejora en estrategias discursivas, todavía muy enfocadas en comunicaciones comerciales o formatos reiterativos”.

Empresas que lideran el listado

  1. Falabella
  2. LATAM
  3. Wom
  4. Banco de Chile
  5. BCI
  6. COPEC
  7. Santander
  8. Walmart
  9. Google
  10. Entel
  11. CMPC
  12. Colbún
  13. Metro de Santiago
  14. Parque Arauco
  15. Anglo American Chile
  16. Antofagasta Minerals
  17. Itaú
  18. Movistar
  19. Enel X
  20. Mercado Libre

Con todas esta variables y consideraciones, el Thought Leaders 100 fue liderado por Falabella con 3.300 puntos, manteniendo su posición respecto a 2024.

En el ranking por cada dimensión, Wom destacó en posicionamiento, Metro en la de digital engagement y Codelco en presencia en medios.

Falabella MARIO TELLEZ

Por sector, en alimentos encabeza Notco; en banca y fintech está Banco de Chile; en consultoría es Pwc; en consumo lidera Natura; en energía puntea Copec; en infaestructura e industra es Cmpc; en logística y transporte: Latam; minería: Anglo American; retail: Falabella; salud: Clínica Alemana; seguros: Betterfly; servicios públicos: Aguas Andinas; tecnología: Google; y telecomunicaciones: Wom.

Los CEO mejor rankeados en Chile

A la hora de medir a los altos ejecutivos, el sondeo ubica en el primer lugar al CEO de Wom, Chris Bannister, quien no estuvo en la lista pasada. El “Tío Wom” encabeza la medición con 1.950 puntos.

“Es número uno en presencia en medios y es top seis en digital engagement, mostrando consistencia en ambas dimensiones. En términos discursivos, lidera la conversación en el eje negocios y es el top seis en innovación. Mayor espacio de mejora en su participación en la discusión sobre ejes como talento y sostenibilidad", dice el texto.

CEO de Wom, Chris Bannister. Andres Perez

Luego, en el segundo lugar, aparece Matías Muchnick de Notco con 1.940 puntos. En la tercera posición está Alejandra Mustakis de CEEmprendedor, la única mujer del top diez y que sube 49 puestos entre 2024 y 2025. Además, Mustakis lidera en la dimensión digital engagement.

La segunda mujer en aparecer en el listado es María Teresa Vial (19°) de la Cámara de Comercio de Santiago, quien sube 24 posiciones entre un año y otro. En el listado de 100 personas, solo 20 mujeres aparecen en el ranking, en línea con los sondeos entre 2023 y 2025.

Matías Muchnick. MARIO TELLEZ

La parte alta del listado la completa, Roberto Alvo de Latam en el cuarto lugar, y le siguen Iván Arriagada de Antofagasta Minerals, Alan Meyer de Mercado Libre Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Francisco Ruiz-Tagle de Cmpc, Eduardo Pérez de Parque Arauco y Cristian Barrientos de Walmart Chile.

Más sobre:MediciónRankingThought Leaders 100EmpresasEjecutivos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Ignacio Yarur: “Es muy bueno que los tres candidatos que van punteando hayan vuelto a poner el crecimiento en su agenda”

Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

La hora del diputado Lavín: SII se querella por delitos tributarios ad portas de su desafuero en la Corte de Santiago

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

3.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco
Chile

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

La hora del diputado Lavín: SII se querella por delitos tributarios ad portas de su desafuero en la Corte de Santiago

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial
Negocios

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Ignacio Yarur: “Es muy bueno que los tres candidatos que van punteando hayan vuelto a poner el crecimiento en su agenda”

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk
Tendencias

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou
El Deportivo

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou

“Frío, sudor y gloria”: el viaje de Marcelo Jiménez reflejado en Arms Up II

Habla cinco idiomas y ya jugó en Chile: la historia de Aarón Gil García, la promesa española de Luxemburgo en Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco
Cultura y entretención

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita
Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita

“Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia”: las reacciones de los hijos de Jair Bolsonaro tras su condena

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud