Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Falabella, el “Tio Wom” y Alejandra Mustakis destacan en el ranking de la “nueva era en el liderazgo empresarial”

La consultora Horse publicó la tercera edición del Thought Leaders 100 Chile, el listado que evalúa a los ejecutivos y compañías que están liderando la transformación empresarial en base a “la adopción de un modelo de liderazgo responsable, transparente y sostenible”.

El ranking Thought Leaders 100, dijo la consultora, es un reconocimiento a los CEOs y compañías disruptivas, que no temen al cambio y están inaugurando una nueva era en el mundo empresarial.

El listado realizado con big data mide la reputación de las empresas y sus líderes en base a conceptos como “narrativa sólida”, “consistencia en los canales” y “persistencia en el tiempo”. Además, el estudio mide temas como la “innovación”, “talento”, “sustentabilidad” y “negocios”.

El estudio destacó que el sector de alimentos y bebidas “está en la cima en la carrera por el posicionamiento y la disrupción” y que Linkedin se consolida como la plataforma más relevante para el posicionamiento ejecutivo.

La muestra considera “artículos periodísticos”, publicaciones en X y LinkedIn e interacciones en redes sociales, entre agosto del año pasado y de este 2025.

Comparado con Estados Unidos, Brasil, México y Argentina, Horse dijo que el país “presenta mayor espacio de crecimiento en digital engagement (interacción con los clientes): en seguidores, actividad e interacciones; tanto las empresas como los ejecutivos muestran niveles de adopción más bajos en nuevas plataformas, a diferencia de lo que sucede en la región; y margen de mejora en estrategias discursivas, todavía muy enfocadas en comunicaciones comerciales o formatos reiterativos”.

Empresas que lideran el listado

Falabella LATAM Wom Banco de Chile BCI COPEC Santander Walmart Google Entel CMPC Colbún Metro de Santiago Parque Arauco Anglo American Chile Antofagasta Minerals Itaú Movistar Enel X Mercado Libre

Con todas esta variables y consideraciones, el Thought Leaders 100 fue liderado por Falabella con 3.300 puntos, manteniendo su posición respecto a 2024.

En el ranking por cada dimensión, Wom destacó en posicionamiento, Metro en la de digital engagement y Codelco en presencia en medios.

Falabella MARIO TELLEZ

Por sector, en alimentos encabeza Notco; en banca y fintech está Banco de Chile; en consultoría es Pwc; en consumo lidera Natura; en energía puntea Copec; en infaestructura e industra es Cmpc; en logística y transporte: Latam; minería: Anglo American; retail: Falabella; salud: Clínica Alemana; seguros: Betterfly; servicios públicos: Aguas Andinas; tecnología: Google; y telecomunicaciones: Wom.

Los CEO mejor rankeados en Chile

A la hora de medir a los altos ejecutivos, el sondeo ubica en el primer lugar al CEO de Wom, Chris Bannister, quien no estuvo en la lista pasada. El “Tío Wom” encabeza la medición con 1.950 puntos.

“Es número uno en presencia en medios y es top seis en digital engagement, mostrando consistencia en ambas dimensiones. En términos discursivos, lidera la conversación en el eje negocios y es el top seis en innovación. Mayor espacio de mejora en su participación en la discusión sobre ejes como talento y sostenibilidad", dice el texto.

CEO de Wom, Chris Bannister. Andres Perez

Luego, en el segundo lugar, aparece Matías Muchnick de Notco con 1.940 puntos. En la tercera posición está Alejandra Mustakis de CEEmprendedor, la única mujer del top diez y que sube 49 puestos entre 2024 y 2025. Además, Mustakis lidera en la dimensión digital engagement.

La segunda mujer en aparecer en el listado es María Teresa Vial (19°) de la Cámara de Comercio de Santiago, quien sube 24 posiciones entre un año y otro. En el listado de 100 personas, solo 20 mujeres aparecen en el ranking, en línea con los sondeos entre 2023 y 2025.

Matías Muchnick. MARIO TELLEZ

La parte alta del listado la completa, Roberto Alvo de Latam en el cuarto lugar, y le siguen Iván Arriagada de Antofagasta Minerals, Alan Meyer de Mercado Libre Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Francisco Ruiz-Tagle de Cmpc, Eduardo Pérez de Parque Arauco y Cristian Barrientos de Walmart Chile.