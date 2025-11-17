BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago cayó por tercer mes consecutivo

    Durante octubre se contabilizaron un total de 2.163.021 pasajeros, una baja de 4,1% versus el mismo mes del 2024, la contracción más alta desde febrero del 2021. En el año, sube 2,3%.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Luego de una larga racha de recuperación y de expansión del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, los últimos tres meses la acitivdad en el principal terminal del país suma tres meses consecutuivos de contracciones en el flujo de pasajeros.

    Así lo revelan las cifras publicadas mes a mes por ADP Groupe, operador de aeropuertos francés que es parte del grupo concesionario del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, junto con Vinci Airports y Astaldi Concessioni hasta el 2035.

    Durante octubre se contabilizaron un total de 2.163.021 pasajeros que se movilizaron desde y hacia el terminal de Santiago. Esto significó una caída de 4,1% versus el tráfico aéreo del mismo mes del 2024, la contracción más alta desde febrero del 2021, cuando recién comenzaron a retomarse las operaciones aeronáuticas avanzada la pandemia.

    Es que en agosto cayó por primera vez, aunque marginalmente, con un 0,2% menos que en el octavo mes del 2024. La tendencia, sin embargo, ya se ha mantenido en los últimos tres meses. En septiembre cayó un 2,8% interanualmente y en octubre se registró otra variación negativa, según las cifras de ADP.

    A pesar de la disminución del tráfico aéreo de los últimos meses, en la suma del año el tráfico aéreo del 2025 sigue siendo mayor que en el acumulado de los 10 primeros meses del 2024.

    Hasta octubre los pasajeros transportados desde y hacia Arturo Merino Benítez sumaban un total de 22.084.737, lo que equivale a un 2,3% más de lo que se observaba en el mismo periodo del año pasado. Esta expansión, sin embargo, sigue siendo la más baja en años, mostrando un ralentización de la curva de crecimiento.

    En lo que respecta al movimiento de aeronaves, los datos publicados por ADP muestran una caída tanto en octubre como en el acumulado anual. En el décimo mes del año estos totalizaron 13.434, equivalentes a una disminución de 4,1% versus el mismo mes de 2024.

    Entre enero y octubre de este año, los movimientos de aeronaves en el Aeropuerto de Santiago suman 135.186, una merma de 0,3% en lo que va del año.

    Ni la disminución de tráfico aéreo ni de aeronaves son un caso común entre los aeropuertos que controla el grupo. En la gran mayoría hay mejoras en ambos segmentos: sólo en tres de 19 aeropuertos hay disminuciones de pasajeros transportados y de movimientos de aeronaves en octubre, donde Santiago fue acompañado de Gazipaşa en Turquía y Medan en Indonesia.

    Más sobre:TransporteTráfico AéreoAerolíneasPasajerosNuevo PudahuelAeropuerto de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    ONU aprueba plan impulsado por EE.UU. para Gaza y crea fuerza internacional: Trump celebra y Hamas acusa “tutela extranjera”

    Trump dice que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra grupos narcos en México y Colombia

    Tasa de fraudes en medios de pago en Chile es tres veces más alta que previo a ley de 2020 y 6,5 veces mayor que en la UE

    Evópoli y el incómodo silencio del día después tras la dura derrota electoral

    Riesgo país de Chile cae luego de comicios del domingo, con el mercado atento al cambio de ciclo político

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Evópoli y el incómodo silencio del día después tras la dura derrota electoral
    Chile

    Evópoli y el incómodo silencio del día después tras la dura derrota electoral

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    Cámara le dobla la mano a Hacienda y recorta fondos para viajes y oficinas de Boric y expresidentes

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    Tasa de fraudes en medios de pago en Chile es tres veces más alta que previo a ley de 2020 y 6,5 veces mayor que en la UE

    Riesgo país de Chile cae luego de comicios del domingo, con el mercado atento al cambio de ciclo político

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina
    El Deportivo

    Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    ONU aprueba plan impulsado por EE.UU. para Gaza y crea fuerza internacional: Trump celebra y Hamas acusa “tutela extranjera”
    Mundo

    ONU aprueba plan impulsado por EE.UU. para Gaza y crea fuerza internacional: Trump celebra y Hamas acusa “tutela extranjera”

    Trump dice que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra grupos narcos en México y Colombia

    Las contradictorias señales de Washington hacia Maduro mientras aumenta su despliegue militar en el Caribe

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?