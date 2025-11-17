Tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago cayó por tercer mes consecutivo

Luego de una larga racha de recuperación y de expansión del tráfico aéreo en el Aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, los últimos tres meses la acitivdad en el principal terminal del país suma tres meses consecutuivos de contracciones en el flujo de pasajeros.

Así lo revelan las cifras publicadas mes a mes por ADP Groupe, operador de aeropuertos francés que es parte del grupo concesionario del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, junto con Vinci Airports y Astaldi Concessioni hasta el 2035.

Durante octubre se contabilizaron un total de 2.163.021 pasajeros que se movilizaron desde y hacia el terminal de Santiago. Esto significó una caída de 4,1% versus el tráfico aéreo del mismo mes del 2024, la contracción más alta desde febrero del 2021, cuando recién comenzaron a retomarse las operaciones aeronáuticas avanzada la pandemia.

Es que en agosto cayó por primera vez, aunque marginalmente, con un 0,2% menos que en el octavo mes del 2024. La tendencia, sin embargo, ya se ha mantenido en los últimos tres meses. En septiembre cayó un 2,8% interanualmente y en octubre se registró otra variación negativa, según las cifras de ADP.

A pesar de la disminución del tráfico aéreo de los últimos meses, en la suma del año el tráfico aéreo del 2025 sigue siendo mayor que en el acumulado de los 10 primeros meses del 2024.

Hasta octubre los pasajeros transportados desde y hacia Arturo Merino Benítez sumaban un total de 22.084.737, lo que equivale a un 2,3% más de lo que se observaba en el mismo periodo del año pasado. Esta expansión, sin embargo, sigue siendo la más baja en años, mostrando un ralentización de la curva de crecimiento.

En lo que respecta al movimiento de aeronaves, los datos publicados por ADP muestran una caída tanto en octubre como en el acumulado anual. En el décimo mes del año estos totalizaron 13.434, equivalentes a una disminución de 4,1% versus el mismo mes de 2024.

Entre enero y octubre de este año, los movimientos de aeronaves en el Aeropuerto de Santiago suman 135.186, una merma de 0,3% en lo que va del año.

Ni la disminución de tráfico aéreo ni de aeronaves son un caso común entre los aeropuertos que controla el grupo. En la gran mayoría hay mejoras en ambos segmentos: sólo en tres de 19 aeropuertos hay disminuciones de pasajeros transportados y de movimientos de aeronaves en octubre, donde Santiago fue acompañado de Gazipaşa en Turquía y Medan en Indonesia.