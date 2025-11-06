Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reportó esta semana que las ventas de vehículos livianos nuevos anotaron un descenso interanual de 14,8% en el mes, con 23.531 unidades comercializadas, su nivel más bajo desde febrero.

Según el gremio automotor, la caída refleja que hubo un adelantamiento de compras automotrices realizadas en septiembre, tanto para aprovechar el nuevo año/modelo como por el cambio normativo de emisiones hacia Euro 6c.

Con estos resultados en los primeros 10 meses del año las ventas de vehículos livianos y medianos totalizaron 255.401 unidades, superiores, no obstante, en 2,4% a las del año anterior.

Sin embargo, donde se ha observado una mayor caída de ventas en el año es en los autos de lujo.

De acuerdo con los datos de Anac, las marcas Porsche, Ferrari, Maserati, Jaguar, Aston Martin, Bentley y Lamborghini han comercializado un total de 301 unidades en lo que va de 2025, esto es una caída de 17,3% en relación a octubre del año pasado.

Caen ventas de autos de lujo. En la imagen, el Porsche 911 Carrera T.

La mayor contracción se observa en la británica Jaguar que pasó de 44 autos vendidos en ese periodo de 2024 a apenas tres este año. Otra caída relevante es la de Porsche, que bajó de 219 unidades a 98 en los diez primeros meses del ejercicio en curso.

Caen ventas de autos de lujo. En la imagen, el Lamborghini Huracan Evo.

Las marcas italianas Maserati y Ferrari también bajan en comparación al periodo enero-octubre 2024, aunque su coterránea Lamborghini logró una inscripción, según el Registro de Vehículos Motorizados (RVM), desde donde ANAC recaba los datos mensuales.

Las británicas Bentley y Aston Martin también sacan cuentas alegres en lo que va del ejercicio.