X sufre uno de los mayores golpes regulatorios en Europa por incumplir obligaciones de transparencia

La Comisión Europea anunció una multa de 120 millones de euros (unos US$ 140 millones) a X -antes Twitter- por incumplimientos a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Se trata de uno de los mayores golpes regulatorios al gigante tecnológico estadounidense en el bloque, tras una investigación de dos años iniciada bajo el marco legal adoptado en 2022 para supervisar a las plataformas en línea, informó CNBC.

Según informó el organismo, las infracciones incluyen “el diseño engañoso de su ‘tilde azul’, la falta de transparencia en su repositorio de publicidad y la negativa a entregar acceso a datos públicos para investigadores”.

La multa que aplicó Europa a Twitter X DADO RUVIC

La Comisión advirtió que el incumplimiento de esta decisión podría derivar en pagos adicionales de carácter periódico.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para soberanía tecnológica, seguridad y democracia, sostuvo que “engañar a los usuarios con las tildes azules, ocultar información sobre los avisos y cerrar la puerta a los investigadores no tiene cabida en la UE”.

Añadió que, con esta primera decisión de no cumplimiento bajo la DSA, “estamos responsabilizando a X por socavar los derechos de los usuarios y evadir la rendición de cuentas”.

El fallo obliga a la red social de Elon Musk a presentar, en un plazo de 60 días, un plan para corregir los problemas asociados a las “tildes azules” consideradas engañosas.

Además, dispone de 90 días para detallar cómo resolverá las deficiencias en su repositorio de publicidad y en el acceso a datos públicos para fines de investigación.

De acuerdo a El País, la multa es alta si se considera la totalidad de los ingresos de X. El año pasado, la firma ingresó unos US$ 2.500 millones, por lo que la sanción representa en torno al 5% de sus ingresos mundiales.