¿Cómo llegó el coronavirus a la Antártica? Prensa internacional evalúa la responsabilidad de Chile en arribo del virus al único continente donde no había llegado

La única forma que tiene el coronavirus de transmitirse es de persona a persona, a través de las gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar, o bien, por las gotas más grandes que quedan flotando en algunos espacios cerrados, o incluso, abiertos.

Esta es parte de la razón por la que los lugares remotos a los que la gente va con poca frecuencia, como la Antártica, han podido evitar su mortífera expansión.

Pero desde la semana pasada, el lugar dejó de ser el único continente de la Tierra en el que el virus no estaba presente, lo que ha generado múltiples reportajes en la prensa internacional para tratar de entender cómo ocurrió y todo apunta a Chile.

Según The Wall Street Journal, 26 militares chilenos y 10 contratistas civiles de una empresa que realiza mantenimiento en la base de investigación General Bernardo O’Higgins Riquelme, están infectados. Todos ya fueron evacuados a Punta Arenas, donde están aislados y monitoreados. Al 22 de diciembre, ninguno de los infectados había tenido síntomas graves, según el periódico.

De acuerdo a la BBC, el buque de la Armada Sargento Aldea llegó a la estación de investigación en la Antártica el 27 de noviembre. Antes de la salida, todos en el barco se sometieron a una prueba PCR con hisopo nasal y recibieron resultados negativos. Zarpó de regreso a Chile el 10 de diciembre, que es cuando parte de la tripulación desembarcó y cuando algunos miembros comenzaron a desarrollar síntomas. El 14 de diciembre, escribió el medio británico, dos personas dieron positivo. Por ello, todos los miembros de la tripulación del barco tuvieron que ser examinados nuevamente y puestos en cuarentena. Paralelamente, las personas en la base antártica desarrollaron síntomas de Covid-19.

Buque Sargento Aldea.

La prensa se pregunta cómo llegó el nuevo coronavirus a un lugar tan remoto, cuando todos fueron examinados antes de la salida. Si bien la investigación aún está en curso, varios medios entregaron algunas explicaciones.

Alan Hemmings, especialista ártico, dijo al sitio Euronews que su teoría es que la infección original ocurrió en Chile antes de la salida, o a bordo de un barco o avión durante el tránsito a la estación. “Una vez que haya una sola persona infectada en la estación, la cercanía y la proximidad probablemente favorecerían su diseminación más amplia”.

¿Podría la propagación ocurrir en un barco? Al comienzo de la pandemia, los cruceros fueron el principal vector de propagación del coronavirus. De hecho, los espacios reducidos de un barco son las principales condiciones para que se propague el patógeno.

Aún así, la prensa internacional aún cuestiona que todos se hayan sometido a pruebas antes del viaje y obtuvieron resultados negativos, lo que puede hablar de los defectos inherentes a las pruebas.

Según un estudio realizado por investigadores de Johns Hopkins, si un paciente con coronavirus positivo se somete a pruebas demasiado pronto en el curso de la infección, es probable que dé como resultado una prueba falsa negativa. Hay una razón por la que los departamentos de salud estatales recomiendan que las personas asintomáticas que piensan que están en riesgo de tener Covid-19 se realicen la prueba de cinco a siete días después de la exposición.

“Un resultado negativo de la prueba solo significa que no tenía Covid-19 en el momento de la prueba o que su muestra fue recolectada demasiado pronto en su infección”, dicen los Centros para el Control y las Enfermedades de EE.UU. (CDC). “Si su prueba de Covid-19 es negativa, probablemente no estaba infectado en el momento en que se tomó la muestra; esto no significa que no se enfermará”, dice el organismo sanitario.

Quizás el aspecto más sorprendente del brote de la Antártica, especularon algunos artículos de prensa, es la increíble capacidad de propagación del virus. El continente está escasamente poblado por científicos y personal militar transitorios, y es un símbolo de aislamiento.

Sin embargo, en medio de la pandemia, los residentes de la Antártica tenían más libertad de movimiento e interacción que cualquier otro lugar del mundo. Como dijo un investigador a la agencia AP News en septiembre: “En general, las libertades que se nos otorgan son más amplias que las del Reino Unido en el punto álgido del encierro; podemos esquiar, socializar normalmente, correr, usar el gimnasio, todo dentro de lo razonable.”

Pese a la alarma y que hay 70 bases de investigación en la Antártica, los medipos escribieron que es poco probable que este brote se extienda a otros lugares en el continente. “El personal de las estaciones del Programa Antártico de Estados Unidos no ha tenido interacciones con las estaciones chilenas en cuestión ni con el personal que reside allí”, dijo a CBS News un portavoz de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF). “NSF mantiene su compromiso de no intercambiar personal ni aceptar turistas en las estaciones de USAP”, advirtió.