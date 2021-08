Fact Checking: ¿AstraZeneca recibió una multa por sobornar a médicos de China y Rusia? ¿Científico que ganó el Nobel de Medicina afirmó que el coronavirus no es natural, sino inventado artificialmente?

AstraZeneca recibió una multa por sobornos a médicos de China y Rusia

Un usuario en Twitter publicó que la compañía AstraZeneca tiene que pagar US$ 5,52 millones por sobornar a médicos en China y Rusia. Esto es engañoso, ya que la publicación hacía alusión al Covid-19, pero en realidad corresponde a otra época, ya la empresa sí recibió esta multa por sobornos a médicos y funcionarios gubernamentales de China y Rusia, pero fue en 2016.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, señala que se trata de una información errónea. “porque se está tratando de asociar a la actual pandemia. La compañía efectivamente tuvo que pagar algunos cargos millonarios por prácticas indebidas para aumentar sus ventas, pero fue hace cinco años”.

No existe ninguna relación de estas multas que tuvo que pagar AstraZeneca, “con la situación del Covid-19 hoy en día, muy por el contrario”, establece Arteaga. La vacuna de esta compañía tiene una alta eficiencia, “es muy eficaz para combatir la infección sintomática del virus”, añade.

Rafael Pizarro, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, también dice que es falso. “Este tipo de noticias lo que buscan es intencionar un ambiente, habito o clima de conflicto hacia las vacunas, pero claramente en temas de la temporalidad no corresponde al proceso de la pandemia, por tanto, insisto en el llamado de cuidar este tipo de información, no ilegitimizar el proceso de vacunación y al contrario, poder potenciarlo”.

Según la OMS, “su eficacia asciende a 63,09% y según estudios nacionales, ésta aumenta después de los 14 días de la segunda dosis a 68,68%, para prevenir casos sintomáticos e incluso prevenir en un 100% la hospitalización, el ingreso a UCI y la muerte”, establece la docente de la Universidad de las Américas.

Por lo tanto, “la vacuna que depende de ellos, hoy en día ha resultado una tremenda solución y beneficio para la comunidad, y no existe ninguna situación por la cual esté cuestionada o tenga que pagar multas”, explica Arteaga.

Científico japonés que ganó el Nobel de Medicina afirmó que el coronavirus no es natural, sino inventado artificialmente

A través de WhatsApp se han compartido unas supuestas declaraciones que corresponderían a Tasuku Honjo, inmunólogo japonés, que señalan que “este coronavirus no es natural. Si fuera natural, no afectaría así al mundo entero... Este virus está hecho y es completamente artificial”. La información es falsa, pues Tasuku Honjo no ha dado esa declaración.

Tasuku Honjo. Foto: Reuters

Arteaga concuerda, esta “noticia” o publicación es falsa. “Aunque es muy importante destacar y precisar que todavía no existe una conclusión definitiva sobre el origen de la pandemia. A pesar de toda la investigación que se ha realizado, aún la OMS no es concluyente y los estudios que se han realizado, no han podido determinar el origen de manera absoluta y precisa”.

José Gregorio Martínez, infectólogo Clínica Vespucio, señala que si bien aún se investiga el tema, “ya han salido informes preliminares que dicen que es muy poco probable que haya sido creado artificialmente. Hay que estar atento a las investigaciones”.

Hay postulados, existen hipótesis al respecto. “Pero no es posible determinar que este microorganismo haya sido artificialmente inventado”, explica Arteaga.

El coronavirus está afectando al mundo porque es una pandemia, “éstas son posibles y son conocidas como una consecuencia de la afección a la mayor parte o a todas las zonas geográficas del planeta por una misma enfermedad. La diabetes es una pandemia, al igual que la hipertensión, el VIH, la obesidad, entre otros. El hecho de que el coronavirus afecte a todo el mundo no es una razón para creer que fue creado artificialmente”, explica Martínez.

“No es antinatural la forma en la que el Covid-19 ha afectado al planeta”, añade el infectólogo.