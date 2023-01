Raúl Cordero: “Tenemos memoria de corto plazo: ha sido un verano cálido, solo que algo menos que los recientes”

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipó un verano caluroso en la zona central del país con temperaturas máximas sobre el promedio, después de realizar un balance con los principales fenómenos climáticos que marcaron 2022. Sin embargo, la presencia de viento las últimas semanas ha generado en muchas personas, la sensación de un “verano más fresco”.

De hecho, si de fenómenos meteorológicos se trata, hay otros que agradecen el “invierno lluvioso” del año pasado. Sin embargo, el informe de la DMC indica que si bien hubo más lluvia durante los meses de invierno, más del 70% del territorio de Chile sufre de déficit de precipitación. Con 2022 son 15 años años consecutivos secos.

Para detener el calentamiento global debemos acelerar nuestra transición energética a las energías renovables. Todo lo demás es accesorio.

En relación al calor, en 2022 la zona centro del país anotó más días con temperaturas sobre 30ºC en comparación con 2021. Ciudades costeras como Concepción, que no suelen tener ese tipo de temperaturas, también batió records. Con respecto a las olas de calor -tres días consecutivos con temperaturas iguales o superiores a un umbral determinado-, Santiago destaca con seis en 2022 y la tercera más extensa de la historia (la de mayor extensión en la primavera desde que existe registro), superado por lo ocurrido en marzo de 2015 con 14 días y en junio de 2013 con 12 días.

La Antártica no se queda atrás, pues es una de las zonas del mundo que más se ha calentado en los últimos años. Prueba de esto es que los inviernos 2021 y 2022 fueron los más cálidos desde 1990.

¿Esta sensación térmica entre las personas es acertiva o ya se está confundiendo la anormalidad con la normalidad climática?

Memoria a corto plazo: no es un verano “fresco”

Considerando todo este escenario de complicaciones meteorológicas, el climatólogo de la Universidad de Santiago y líder del grupo científico @Antarctica.cl, Raúl Cordero, quien expuso en Congreso Futuro este miércoles en el panel Gaia, hace una crítica a la arrogancia del ser humano que “nos ha llevado a sobrepasar todos los limites planetarios de la razón”.

Foto: @Antarcticacl.

-¿Es correcto decir estamos en un “verano fresco” y que el año pasado hubo un “invierno lluvioso”?

Las personas tenemos una extraordinaria capacidad de adaptación y una muy desarrollada memoria de corto plazo. Justamente por eso, por compararlo con el mes inmediatamente previo, encontramos que el último mes ha sido “fresco”. En realidad este mes la temperatura máxima diaria en Santiago ha estado casi un grado sobre los típicos a la fecha. Es decir, ha sido un verano cálido, solo que algo menos cálido que los peores veranos recientes.

-¿Qué fenómeno debería preocuparnos este año?, ¿cuál es el más preocupante para ud?

En los últimos meses han aumentos las probabilidades (ahora superiores al 50%) de que en la primavera austral se desarrolle el fenómeno de El Niño. Este calentamiento en la temperatura superficial del Pacífico se asocia a altas temperaturas en la zona central de Chile. Sin embargo, El Niño también mejora los chances de que repunten las precipitaciones. En la zona central el año pasado terminó con un déficit cercano al 50%, así que esperamos que esto mejore nuestros chances de tener un año menos seco y con precipitaciones más cercanas a valores típicos.

El desenfreno arrogante que no quiere reconocer que vivir sin límites no es sustentable.

-¿Qué zona se verá más afectada?

No hay lugar que en el mundo que no esté cada vez más expuesto a eventos extremos. En general, al igual que en todo el mundo, se espera que en el futuro continue el incremento observado en la frecuencia de estos eventos.

-¿Qué puede decir sobre la recuperación de la capa de ozono que aseguró recientemente la ONU?

Aunque la capa de ozono se está recuperando, el agujero de ozono y el vórtice polar antártico han exhibido en años recientes una gran variabilidad interanual. Esto tiene consecuencias en la variabilidad interanual de nuestras precipitaciones, lo que aumenta aún más los chances de que se presenten años hiper-áridos con cada vez mayor frecuencia.

-¿Cree que los refugios climáticos podrían ayudar a combatir los efectos del cambio climático?

No basta con crear áreas protegidas. Aunque podrían servir de refugio a ciertos miembros de alguna especie, el alza de la temperatura global está aumentando explosivamente los riesgos de extinción de muchos animales y vegetales. Si no detenemos el cambio climático, esas áreas protegidas servirán de muy poco para garantizar la supervivencia de determinadas especies.

Foto: Andrés Pérez

-Siempre hay llamados a que las personas “ayuden al planeta”, ¿estas acciones son realmente significativas?

La única manera de detener el calentamiento global es abandonar el uso de combustibles fósiles, responsables de casi el 80% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, para detener el calentamiento global debemos acelerar nuestra transición energética a las energías renovables. Todo lo demás es accesorio.

-¿Cómo el país ha combatido el cambio climático?

Chile es un líder en la mitigación del cambio climático gracias a la rápida transición a las energías renovables. Hace una década nuestra capacidad instalada de energía solar y eólica era casi cero mientras que este año romperemos la manera de los 10 giga watios de potencia instalada. Aunque algún mérito tiene las autoridades, las principales razones de esta acelerada transición energética son la inmejorables condiciones de Chile. Somos un país como un recurso renovable extraordinario lo que hace muy conveniente cualquier inversión en el sector renovable.

-¿Qué opina de instancias como Congreso Futuro para discutir temas como lo son el cambio climático?

Congreso Futuro es un evento de divulgación científica. No es un congreso científico y por lo tanto es razonable que se tomen algunas licencias en las temáticas y en la formalidad con la que se abordan. Los impulsores y organizadores de esta instancia merecen sólo reconocimientos y yo personalmente me siento orgulloso de que me hayan considerado entre los invitados. Sin embargo, no puedo dejar de hacer una crítica constructiva al lema adoptado este año: “sin limite real”. Yo sé que la intención era positiva y probablemente pretendía motivar, pero me parece un poco megalómano. Se suma sin intención a la promoción del desenfreno arrogante que no quiere reconocer límites ni reconocer que vivir sin límites no es sustentable.

La megalomanía arrogante es la que nos ha llevado a sobrepasar todos los límites planetarios, y muy frecuentemente también los límites de la razón. Quizás convenga tener en el futuro más cuidado con qué mensajes queremos promover.