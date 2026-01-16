SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno corporativo y prevención del acoso avanzan, pero sigue la brecha de género en los altos cargos

    El nuevo estudio, realizado por ChileMujeres y el Instituto de Directores de Chile, analiza a 170 empresas que reportaron información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el año 2024. Y por primera vez incorpora un análisis comparativo de la evolución en materias de diversidad, corresponsabilidad, acoso, adaptabilidad y formalidad.

    Paulina Reyes 
    Paulina Reyes
    Informe de Equidad Empresarial y Buen Gobierno Corporativo. Foto: Pedro Ramírez/ La Tercera.

    El nuevo Informe de Equidad Empresarial y Buen Gobierno Corporativo, elaborado por Fundación ChileMujeres junto al Instituto de Directores de Chile (IdDC), que analizó a 170 empresas que reportaron información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) correspondiente a 2024, muestra avances graduales en la participación de las mujeres en las empresas chilenas, pero identifica también las principales brechas en los espacios de mayor poder.

    Durante el lanzamiento, las autoridades y representantes del mundo corporativo indicaron que el informe se ha consolidado como una herramienta clave en la toma de decisiones estratégicas. En esa línea, el biministro Álvaro García destacó que “los datos que se exponen reflejan una realidad que como país tenemos la responsabilidad de transformar. La participación laboral femenina y la igualdad de oportunidades no son solo un objetivo de justicia social, sino una condición para el crecimiento económico sostenible”, destacando que avanzar en equidad impacta directamente en productividad, innovación y desarrollo.

    El lanzamiento incluyó un panel de conversación entre el secretario de Gobierno, Claudia Bodabilla, presidenta del Grupo Cintac; y Marcela Achurra, directora de Empresas Copec, donde se abordaron los desafíos actuales del gobierno corporativo, el rol de los directorios y la importancia de contar con marcos regulatorios y culturales que permitan reducir brechas históricas, especialmente en los espacios de mayor poder dentro de las organizaciones.

    Principales hallazgos

    El informe revela que las empresas analizadas emplean a cerca de 796 mil personas, de las cuales el 38,7% son mujeres. Sin embargo, la participación femenina disminuye de forma significativa en los niveles de mayor responsabilidad: las mujeres representan el 30,2% de los cargos de Gerencia y solo el 18,5% de la Alta Gerencia, lo que se traduce en que apenas el 28,7% de los cargos de mayor decisión está ocupado por mujeres.

    Uno de los avances más notorios se observa en la prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, impulsado por la entrada en vigencia de la Ley Karin. Durante 2024, las empresas capacitaron en promedio al 67,8% de su dotación, más del doble de lo registrado en 2022. Aun así, solo una de cada cinco organizaciones logró capacitar al 100% de sus trabajadores y trabajadoras. En paralelo, el 62,9% de las empresas reportó denuncias por acoso laboral, sumando 2.737 casos, de los cuales el 60,2% fue presentado por mujeres.

    Sobre este punto, la gerenta general de ChileMujeres, María José Díaz, advirtió que se trata de un desafío de fondo: “El avance en capacitación refleja un cambio relevante en la forma en que las empresas están abordando la prevención del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, donde la entrada en vigencia de la Ley Karin ha sido un factor clave. El desafío hacia adelante es que estas capacitaciones no se limiten al cumplimiento formal, sino que se traduzcan en cambios culturales reales y sostenidos dentro de las organizaciones”.

    En materia de gobierno corporativo, el estudio muestra una alta incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de negocios, con un 94,7% de las empresas declarándola como un eje formal. También se observan avances en la profesionalización de los directorios, aunque la diversidad sigue siendo una de las principales brechas. La participación femenina en directorios alcanza solo el 18,2% de los cargos titulares, evidenciando una distancia importante con respecto de los hombres.

    Al respecto, Fadua Gajardo, directora ejecutiva del IdDC, señaló que “si bien los resultados muestran avances concretos en la incorporación de la sostenibilidad y en la profesionalización de los directorios, la baja participación de mujeres evidencia que aún persisten brechas relevantes que deben ser abordadas de manera sistemática si se busca fortalecer la calidad de las decisiones y la sostenibilidad de largo plazo de las organizaciones”.

    RedActiva, Brecha de Género, ChileMujeres, Instituto de Directores de Chile, Gobierno Corporativo, Mujeres, Enfoque de Género, Equidad en Empresas

