A qué hora y dónde ver hoy a Tomás Barrios en el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial

Continúa la participación chilena en el ATP 500 de Río de Janeiro y llega el turno de Tomás Barrios (107°), que debuta en el campeonato durante la tarde este martes.

El chillanejo ingresó como lucky loser pese a perder en la qualy contra el croata Dino Prizmic (122°), gracias a la baja del serbio Laslo Djere (114°).

Con todo, Barrios afronta su primer desafío en el circuito contra el italiano Matteo Berrettinni (57°) por la ronda de los 32 mejores, en la cancha Guga Kuerten.

La raqueta nacional llega a la cita tras la participación de Cristian Garin (89°) y Alejandro Tabilo (68°), donde este último se instaló en octavos de final tras su partido del pasado lunes.

Cuándo juega Tomás Barrios

El cruce de Tomás Barrios contra Matteo Berrettini es este martes, 17 de febrero, a partir de las 16:30 horas de Chile.

Dónde ver el ATP de Río de Janeiro

Los cruces por el ATP 500 de Río de Janeiro se transmiten de forma online, en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.