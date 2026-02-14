SUSCRÍBETE POR $1100
    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    El siniestro "Las Tinajas" se mantiene en combate en la comuna.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Melipilla producto del desarrollo de un incendio forestal, en la Región Metropolitana.

    De acuerdo a lo detallado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se trata de una emergencia denominada “Las Tinajas”. Dicho siniestro se mantiene en combate y ha afectado al menos tres hectáreas.

    La preocupación en la zona se posa en la cercanía de dicho incendio forestal a sectores habitados.

    Por lo anterior, se han desplegado los cuerpos de Bomberos de Maipú y Melipilla; además de cuatro brigadas, dos técnicos, cuatro aeronaves, una maquinaria pesada y un camión aljibe de Conaf.

    Evacuación en distintos sectores

    A eso de las 17.13 horas, Senapred solicitó la evacuación de diversos sectores de la comuna.

    En concreto, el organismo pidió que los habitantes salgan de las zonas de Quebrada del Carmen Alto, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen.

    Para lo anterior se hizo activación de la mensajería SAE y se llamó a actuar con calma y acatando indicaciones de las autoridades y equipos de respuesta desplegados en la zona.

