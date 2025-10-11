Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 en Territorio Antártico Chileno

La tarde de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la probabilidad de tsunami para las costas chilenas tras el sismo magnitud 5.2 próximo a la Base Frei en el Territorio Antártico Chileno.

Según el informe por parte del SHOA, el movimiento telúrico se habría producido a las 15:29 horas de este sábado 11 de octubre.

Se habría desarrollado a 243 kilómetros al noroeste de la Base Frei en el Territorio Antártico Chileno.

Tras un período de evaluación, la entidad habría señalado lo siguiente: “ Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile ”.