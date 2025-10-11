Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno
El movimiento telúrico se habría desarrollado a 243 kilómetros al noroeste de la Base Frei en el Territorio Antártico Chileno.
La tarde de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la probabilidad de tsunami para las costas chilenas tras el sismo magnitud 5.2 próximo a la Base Frei en el Territorio Antártico Chileno.
Según el informe por parte del SHOA, el movimiento telúrico se habría producido a las 15:29 horas de este sábado 11 de octubre.
Se habría desarrollado a 243 kilómetros al noroeste de la Base Frei en el Territorio Antártico Chileno.
Tras un período de evaluación, la entidad habría señalado lo siguiente: “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
