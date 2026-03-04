Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores
El cuadro de Rancagua recibe al equipo colombiano en El Teniente por su próximo desafío internacional.
O’Higgins vuelve a la cancha durante este miércoles y recibe a Deportes Tolima, en el marco de su partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.
El cuadro nacional viene de derrotar a Bahía de Brasil y se mantiene en la lucha por ser parte de la fase de grupos del torneo internacional.
Cuándo juega O’Higgins vs. Deportes Tolima
El partido de O’Higgins contra Deportes Tolima es este miércoles, 4 de marzo, a las 21:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.
Dónde ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima
El partido de O’Higgins contra Deportes Tolima se transmite por las pantallas de Chilevisión.
De forma online, el cruce va por la señal en vivo de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+.
