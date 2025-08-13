¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo
La jornada está marcada en el calendario de agosto por la conmemoración de la Asunción de la Virgen.
Se aproxima un fin de semana largo ante el feriado del viernes, 15 de agosto, en el se conmemora a la Asunción de la Virgen.
Se trata de la única jornada festiva del mes marcada en el calendario a nivel nacional y se traducirá en un momento de relajo para gran parte de trabajadores y estudiantes en el país.
Ante el descanso de tres días cabe recordar que este viernes no es feriado irrenunciable, por lo que las actividades del comercio y los servicios se pueden desarrollar normalmente durante el fin de semana largo.
Cabe recordar que algunos establecimientos suelen contar con horarios diferenciados para los días festivos, por lo que su atención al público dependerá de cómo se determine en cada lugar.
De momento, las cadenas de supermercados han confirmado cómo será su atención este viernes, con el siguiente detalle:
- Unimarc: los locales suelen atender desde las 8:00 o 9:00, según local, hasta las 21:30 horas.
- Jumbo: la atención suele ser desde las 8:00 o 9:00, dependiendo del establecimiento, hasta las 21:00 horas.
- Santa Isabel: se confirmó que todos los locales estarán abiertos, los que suelen funcionar desde las 8:30 o 9:00, según establecimiento, hasta las 21:00 horas.
- Tottus: la cadena anunció que las tiendas funcionarán en horario normal, generalmente entre 8:30 y 21:30 horas, según cada local.
- Lider: este viernes estarán abiertos, donde su horario suele ser de 08:00 a 21:00 horas.
Todos los feriados de 2025 en Chile
Estos son todos los feriados que quedan en el año a nivel nacional:
- Viernes 15 de agosto: Asunción de la Virgen (fin de semana largo)
- Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
