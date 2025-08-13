¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿Abren supermercados y malls este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo. Foto referencial de archivo

Se aproxima un fin de semana largo ante el feriado del viernes, 15 de agosto, en el se conmemora a la Asunción de la Virgen.

Se trata de la única jornada festiva del mes marcada en el calendario a nivel nacional y se traducirá en un momento de relajo para gran parte de trabajadores y estudiantes en el país.

Ante el descanso de tres días cabe recordar que este viernes no es feriado irrenunciable , por lo que las actividades del comercio y los servicios se pueden desarrollar normalmente durante el fin de semana largo.

Cabe recordar que algunos establecimientos suelen contar con horarios diferenciados para los días festivos, por lo que su atención al público dependerá de cómo se determine en cada lugar.

De momento, las cadenas de supermercados han confirmado cómo será su atención este viernes, con el siguiente detalle:

Unimarc: los locales suelen atender desde las 8:00 o 9:00, según local, hasta las 21:30 horas.

Jumbo: la atención suele ser desde las 8:00 o 9:00, dependiendo del establecimiento, hasta las 21:00 horas.

Santa Isabel: se confirmó que todos los locales estarán abiertos, los que suelen funcionar desde las 8:30 o 9:00, según establecimiento, hasta las 21:00 horas.

Tottus: la cadena anunció que las tiendas funcionarán en horario normal, generalmente entre 8:30 y 21:30 horas, según cada local.

Lider: este viernes estarán abiertos, donde su horario suele ser de 08:00 a 21:00 horas.

Todos los feriados de 2025 en Chile

Estos son todos los feriados que quedan en el año a nivel nacional: