Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos. Foto referencial.

A partir de este martes se podrá postular al nuevo llamado regular del Subsidio de arriendo, mediante un trámite que estará disponible de forma presencial o en línea.

El apoyo económico se traduce en hasta 170 UF (más de $6,7 millones), que se facilita mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $165 mil) o 4,9 UF ($193 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes.

El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($434 mil) o 13 UF ($513 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se realiza a través de la página minvu.cl mediante Clave Única, o de forma presencial en oficinas Serviu,

El proceso se habilitará este 7 de octubre y se mantendrá hasta el 14 de noviembre .

Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes:

Tener 18 años de edad.

Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros.

Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, a excepción de personas de más de 60 años, quienes no requieren de núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($157 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (entre $276 mil y $987 mil). Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ($315 mil).

Los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños de una vivienda y tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios de un subsidio habitacional, a excepción del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda.