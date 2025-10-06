SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Desde el Ministerio de Vivienda se recordó a las familias cómo solicitar el beneficio que facilita un aporte mensual.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos. Foto referencial.

A partir de este martes se podrá postular al nuevo llamado regular del Subsidio de arriendo, mediante un trámite que estará disponible de forma presencial o en línea.

El apoyo económico se traduce en hasta 170 UF (más de $6,7 millones), que se facilita mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $165 mil) o 4,9 UF ($193 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes.

El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($434 mil) o 13 UF ($513 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se realiza a través de la página minvu.cl mediante Clave Única, o de forma presencial en oficinas Serviu,

El proceso se habilitará este 7 de octubre y se mantendrá hasta el 14 de noviembre.

Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes:

  • Tener 18 años de edad.
  • Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros.
  • Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, a excepción de personas de más de 60 años, quienes no requieren de núcleo familiar.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($157 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.
  • Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (entre $276 mil y $987 mil). Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ($315 mil).
  • Los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños de una vivienda y tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios de un subsidio habitacional, a excepción del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda.
Más sobre:ViviendaBonosSubsidiosBeneficiosSubsidio de arriendoSubsidio de arriendo 2025Llamado 2025PostularRequisitosPlazosFechaAhorro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos
Chile

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Encuentran cadáver de un hombre en relleno sanitario de Copiapó

Fiscal Orellana e inicio del juicio contra Héctor Espinosa: “La fiscalía tiene antecedentes, tiene pruebas suficientes”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F
Negocios

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Cobre extiende su alza y está cerca de alcanzar un máximo histórico

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

El cheque que cobra Christian Garin tras su título en el Challenger de Antofagasta

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile
Cultura y entretención

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Rush vuelve a la vida con gira de reunión y nueva baterista

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños
Mundo

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Israel deporta a 171 activistas más de la flotilla, incluida Greta Thunberg

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia