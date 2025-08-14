Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro de Santiago anunció recientemente un cambio en el funcionamiento de su servicio para este viernes, día que es feriado por la Asunción de la Virgen.

Estaciones cerradas este viernes

Durante este viernes, 15 de agosto, Metro de Santiago tendrá cerradas las estaciones San Pablo y Neptuno de la Línea 1 .

El resto de la red funcionará con horario de día festivo, entre las 7:30 y las 23:00 horas.

Según comunicaron desde el organismo, la decisión deriva de la realización de trabajos de mantención preventiva en las vías del tramo que une ambas estaciones, los que, debido a su complejidad, se necesitan completar de día.

“Estas labores, esenciales para mantener los estándares de seguridad y calidad del servicio, se ejecutarán durante toda la jornada y en un día no hábil, con el objetivo de minimizar la afectación para nuestros usuarios”, explicaron.

Mientras dure el cierre se mantendrán las operaciones de la estación San Pablo de la Línea 5, aunque sin combinación hacia la Línea 1.

Junto con lo anterior, se comunicó que la Dirección de Transporte Metropolitano dispondrá de buses de apoyo para el tramo entre San Pablo y Neptuno.