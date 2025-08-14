SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

El transporte de la Región Metropolitana comunicó la medida que aplicará de forma temporal en las próximas horas.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Metro referencial Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Metro de Santiago anunció recientemente un cambio en el funcionamiento de su servicio para este viernes, día que es feriado por la Asunción de la Virgen.

Estaciones cerradas este viernes

Durante este viernes, 15 de agosto, Metro de Santiago tendrá cerradas las estaciones San Pablo y Neptuno de la Línea 1.

El resto de la red funcionará con horario de día festivo, entre las 7:30 y las 23:00 horas.

Según comunicaron desde el organismo, la decisión deriva de la realización de trabajos de mantención preventiva en las vías del tramo que une ambas estaciones, los que, debido a su complejidad, se necesitan completar de día.

“Estas labores, esenciales para mantener los estándares de seguridad y calidad del servicio, se ejecutarán durante toda la jornada y en un día no hábil, con el objetivo de minimizar la afectación para nuestros usuarios”, explicaron.

Mientras dure el cierre se mantendrán las operaciones de la estación San Pablo de la Línea 5, aunque sin combinación hacia la Línea 1.

Junto con lo anterior, se comunicó que la Dirección de Transporte Metropolitano dispondrá de buses de apoyo para el tramo entre San Pablo y Neptuno.

Lee también:

Más sobre:MetroMetro de SantiagoViernes15 de agostoViernes 15 de agostoFeriadoAsunción de la VirgenEstaciones cerradasHorario del MetroLínea 1

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“El Gordo Alex”: el líder del Tren de Aragua que dirigió una serie de secuestros en Chile y fue clave en crimen de Ojeda

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

4.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

5.
Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano
Chile

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas
Negocios

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas

Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan durante el primer semestre

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores
El Deportivo

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores

Tras debutar seis meses después de su llegada: Marcelo Morales es marginado por indisciplina en el New York Red Bull

Solo uno llegó: Clark invita a Milad y Yunge a ver a la U en el Nacional tras polémica reunión entre Tobar, ANFP y Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia
Mundo

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi