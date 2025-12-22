Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión. Foto referencial de archivo

Hace algunas semanas tuvieron lugar las rendiciones de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES 2025, que próximamente publicará los resultados que permitan continuar con el proceso.

La llamada rendición regular se concretó durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, donde participaron más de 259 mil personas, según datos del Ministerio de Educación (Mineduc).

Cabe recordar que la PAES 2025 entregará un puntaje válido para postular a las casas de estudio de cara a la Admisión 2026 de la educación superior.

Santiago, 02 de diciembre 2024 Estudiantes asisten al Colegio Particular Salesiano el Patrocinio de San Jose ubicado en la comuna de Providencia para realizar la prueba PAES. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

Cuándo salen los resultados de la PAES

Los resultados de la PAES se publicarán el lunes 5 de enero a las 8:00 horas .

La información estará disponible tanto en la página acceso.mineduc.cl como en demre.cl.

Durante la misma jornada, a las 9:00 horas comenzará la etapa postulaciones, que se encontrará activa hasta el 8 de enero a las 13:00 horas.

El calendario del Demre con las próximas fechas de la Admisión 2026 se resume de la siguiente manera: