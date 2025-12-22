Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión
Se dispone del calendario con los plazos clave a tener en cuenta para el ingreso del próximo año a la educación superior.
Hace algunas semanas tuvieron lugar las rendiciones de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES 2025, que próximamente publicará los resultados que permitan continuar con el proceso.
La llamada rendición regular se concretó durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, donde participaron más de 259 mil personas, según datos del Ministerio de Educación (Mineduc).
Cabe recordar que la PAES 2025 entregará un puntaje válido para postular a las casas de estudio de cara a la Admisión 2026 de la educación superior.
Cuándo salen los resultados de la PAES
Los resultados de la PAES se publicarán el lunes 5 de enero a las 8:00 horas.
La información estará disponible tanto en la página acceso.mineduc.cl como en demre.cl.
Durante la misma jornada, a las 9:00 horas comenzará la etapa postulaciones, que se encontrará activa hasta el 8 de enero a las 13:00 horas.
El calendario del Demre con las próximas fechas de la Admisión 2026 se resume de la siguiente manera:
- 5 de enero: entrega de resultados de la PAES Regular
- 5 al 8 de enero: etapa de postulaciones
- 19 de enero a las 12:00 horas: resultados del proceso de selección
- 20 al 22 de enero: primera etapa de matrículas
- 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrículas
