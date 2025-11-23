Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago por el Paris Parade

Este domingo tiene lugar el Paris Parade 2025 en el centro de Santiago, por lo que, desde la noche del sábado hasta la tarde de la presente jornada, se han dispuesto una serie de cortes y desvíos de tránsito que afectarán a la capital.

De acuerdo con Transporte Informa, desde la medianoche del sábado 22 y hasta las 16.00 de este domingo 23 de noviembre, el eje Alameda-Providencia estará parcialmente suspendido al tránsito entre la Avenida España y Manuel Montt.

Asimismo, durante la madrugada se amplió el cierre que comenzó anoche entre Huelén y Puente del Arzobispo, extendiéndose ahora entre Avenida Manuel Montt y Salvador.

Para hoy, el corte del eje Providencia–Alameda estará operativo en ambos sentidos entre Manuel Montt y Avenida España, afectando el desplazamiento habitual por el principal corredor de la capital.

Como rutas alternativas, la autoridad recomendó usar Avenida Blanco Encalada, Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda.

La reapertura del tránsito en Av. Providencia–Alameda está prevista para las 15.30. Sin embargo, la calle Lord Cochrane se mantendrá cerrada hasta las 18.00 debido a los trabajos de desmontaje de la producción del evento.